مرونة بتطبيق ساعات الدوام في وزارة التربية

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة التربية والتعليم وجود مرونة في تطبيق ساعات الدوام، ونظام العمل عن بُعد يوم الجمعة، بما تقتضيه مصلحة سير العمل، واستمرار الخدمات.

وأوكلت الوزارة إلى مديري الإدارات تنفيذ الأمر، حسب التعميم الصادر من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مع استمرار تقديم الخدمات لإسعاد المتعاملين وخيارات مختلفة لإنجاز المعاملات. وأكدت الوزارة أن يوم الجمعة يمثل يوم عمل اعتيادياً مع اختلاف الوقت، وكل مراكز الخدمة المخصصة في وزارة التربية والتعليم التي تتطلب حضور الموظفين لتأدية مهامهم وواجباتهم، على أهبة الاستعداد لخدمة المتعاملين من الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، مشددة على أن نظام الدوام الجديد لن يغيّر من الخطط الرامية للتميز في الخدمات، إنما يمثل دافعاً قوياً لاستمرار النجاح، وكل الخطط في مواعيدها والأسبوع مكتمل لتعزيز مكانة الدولة المتميزة في جودة التعليم على مستوى العالم ووضعها في مصاف المنظومات التعليمية العالمية الرائدة وتحقيق تطلعات العملاء من خلال الخدمات المتطورة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز