جامعة أبوظبي.. مشاريع بحثية وابتكارات ذكية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكدت جامعة أبوظبي على أهدافها خلال عام 2021، وأظهر الطلبة والطاقم التدريسي حساً إبداعياً، حيث أطلقوا العنان لإمكاناتهم، واستطاعوا تسخير معرفتهم الأكاديمية في تطوير مشروعات بحثية وابتكارات تعود بالنفع على المجتمع، وتؤكد على مكانة الدولة كحاضنة للابتكار وداعمة رئيسية له على مستوى العالم.

روبوت ذكي

صمم طلبة الهندسة الكهربائية والحاسوب في الجامعة، نظاماً شاملاً أطلق عليه اسم «D1Cart»، والذي يعد بمثابة روبوت يوظف الذكاء الاصطناعي في مساعدة أصحاب الهمم على التسوق بسهولة ويسر وراحة، كما قدم طلبة من قسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة ورقة علمية حملت عنوان «مرونة المدن وجائحة (كوفيد 19) - أبوظبي كمثال حي» في مؤتمر عالمي ركز على «التخطيط العمراني في ظل الإغلاقات الشاملة»، نظمته الجمعية الدولية للتخطيط والتهيئة العمرانية والتنمية المستدامة، ويكشف البحث عن التحديات المحتملة التي التي تواجهها دول العالم في ظل الجائحة.

وفاز طلبة جامعة أبوظبي بالنسخة الثالثة من مسابقة «الروبوت» من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث حصدت 3 فرق من طلبة هندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكانيكية والكهربائية والكمبيوتر في الجامعة 3 مراكز من بين المراكز الـ 4 الأولى متصدرة الجامعات المشاركة في المسابقة للعام الثاني على التوالي. وعمل الطلبة من خلال مشروعاتهم البحثية على تطوير جهاز مستقل لقياس حالة الأفران في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

تعاون بحثي

وحصل طلبة جامعة أبوظبي على المركزين الثاني والثالث في مسابقة التعاون البحثي «X-Research» التي نظمتها كلية الأفق الجامعية في الشارقة، وهدفت إلى توفير منصة تعليمية للطلبة من مختلف أنحاء الدولة لإظهار وتعزيز مهارات الطلبة في البحث العلمي والريادة.

عون

وحصد طلبة «نادي عون الجامعي» بجامعة أبوظبي المركز الأول على مستوى جامعات الدولة المشاركة في مسابقة «عون للخدمة المجتمعية» في دورتها الـ 8 للعام الدراسي 2020-2021، وتهدف الجائزة إلى تشجيع روح الإبداع والمنافسة بين الطلبة، وتحفيز الطلبة على ارتياد العمل التطوعي والخيري.

براءات اختراع

وحصل الدكتور منتصر قسايمة، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة بجامعة أبوظبي على براءة الاختراع الأمريكية عن تطويره لأداة هي الأول من نوعها تساعد على الربط بين الحواسيب الكمية فائقة التوصيل ضمن مسافات شاسعة. كما حصل الدكتور عمر شعلال، الأستاذ المشارك في الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة في جامعة أبوظبي على براءة الاختراع من الولايات المتحدة الأمريكية عن اكتشافه المتميز الذي يستخدم نوعين من المستخلصات النباتية لزيادة معدلات استخراج النفط لنسبة تصل إلى 96% من الكميات التي يصعب استخراجها.

مبادرات مجتمعية

وحرصت جامعة أبوظبي على إطلاق مبادرات مجتمعية هادفة للاستثمار في المجتمع المحلي ومشاركة المعارف والخبرات لتمكين أفراده من المضي في مجالاتهم. وضمن مبادرتها «نستثمر في مجتمعنا»، قدمت جامعة أبوظبي دورة تدريبية في البرمجة لأكثر من 1800 شخص من 300 مدرسة وجامعة وشركة في أكثر من 50 بلداً حول العالم.

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