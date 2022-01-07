فريق من جامعة الإمارات يفوز بالمركز الثالث في «تحدي استكشاف الكوكب إكس»
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فاز فريق من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالمركز الثالث في مسابقة «تحدي استكشاف الكوكب إكس»، الذي نظمه (مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ)، بالشراكة مع معرض دبي للطيران، وتكون فريق الجامعة من أربع طالبات هن: علياء محمد فيروز من كلية تقنية المعلومات، ومهرة المقبالي من كلية الهندسة، وراية سعيد الخاطري، وجواهر راشد النعيمي من كلية العلوم.
وقام فريق الجامعة بخوض غمار المسابقات والتحديات بإنجاز خمس مهام موضوعة لاستكشاف الكوكب، تنوعت بين تصميم جسم طائرة UAV بدون طيار، بنظام الطباعة ثلاثية الأبعاد.