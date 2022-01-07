فريق من جامعة الإمارات يفوز بالمركز الثالث في «تحدي استكشاف الكوكب إكس»

المصدر: (العين - البيان)

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فاز فريق من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالمركز الثالث في مسابقة ‏‏«تحدي استكشاف الكوكب إكس»، الذي نظمه (مشروع الإمارات لاستكشاف ‏المريخ)، بالشراكة مع معرض دبي للطيران، وتكون فريق الجامعة من أربع ‏طالبات هن: علياء محمد فيروز من كلية تقنية المعلومات، ومهرة المقبالي من ‏كلية الهندسة، وراية‎ ‎سعيد الخاطري، وجواهر راشد النعيمي من كلية العلوم.‏

وقام فريق الجامعة بخوض غمار المسابقات والتحديات بإنجاز خمس مهام ‏موضوعة لاستكشاف الكوكب، تنوعت بين تصميم جسم طائرة ‏UAV‏ بدون ‏طيار، بنظام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

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