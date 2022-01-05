1934 ورقة بحثية نشرتها جامعة الإمارات خلال 2021
حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة قفزة نوعية في أداء البحث العلمي خلال عام 2021، والذي يعتبر عاماً حافلاً بالعديد من الإنجازات البحثية والابتكارات العلمية، حيث يعتبر البحث العلمي ركيزة أساسية تسعى الجامعة من خلاله إلى توفير الممكنات لتحقيق رؤية الجامعة بأن تكون جامعة بحثية.
وتمكن الباحثون في جامعة الإمارات من تعزيز دور الجامعة كمركز خبرة ومعرفة من خلال نتائج الأبحاث العلمية التي تشرف عليها الفرق البحثية المختلفة في الجامعة ومن مختلف الكليات والمراكز البحثية، والتي تم نشرها في أرقى المجلات العالمية التخصصية، حيث نشر الباحثون في الجامعة 1934 ورقة بحثية في عام 2021 في المجلات العالمية، مقارنة مع 1538 ورقة في عام 2020 وهو ما يعادل نسبة زيادة تقدر بـ 25.7%، حيث نشر الباحثون من كلية العلوم 491 ورقة بحثية حسب بيانات «سكوبس» لعام 2021، بينما نشر الباحثون من كلية الهندسة 369 وكلية الطب والعلوم الصحية 373 ورقة بحثية في عام 2021.
وتولي الجامعة الاهتمام الكبير بجودة المخرجات التعليمية من خلال تشجيع الباحثين على النشر في أفضل 25% من المجلات العالمية حسب قاعدة بيانات «سكوبس». وتبين البيانات: أن جودة الإنتاج البحثي في زيادة مستمرة، حيث زادت نسبة الإنتاج عالي الجودة في البحث العلمي من دون الأوراق البحثية في مجلدات المؤتمرات وفصول الكتب من 53.6% في عام 2020 إلى 60.8% في عام 2021، بينما زاد النشر البحثي في أفضل 10% من المجلات العالمية حسب بيانات «سكوبس» من 23.8% في عام 2020 إلى 25.3% في عام 2021.
وانعكست هذه الزيادة في إنتاج البحث العلمي إيجابياً على معدل الاقتباسات لكل ورقة بحثية، حيث ارتفع معدل الاقتباس لكل ورقة بحثية في آخر 5 سنوات من 8.39 في عام 2020 إلى 9.3 في عام 2021، وهذا ما يؤكد على التحسن الملحوظ في جودة المخرجات البحثية.
وقال الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: إن الجامعة وفرت كل السبل في دعم البحث العلمي من مختبرات تضم أفضل الأجهزة العلمية التي تساعد على بناء بيئة بحثية داعمة للابتكار وتمكن الباحثين من تقديم الحلول العملية للتحديات المجتمعية ذات الصلة بالأولويات الاستراتيجية الوطنية. كما وفرت الجامعة فرصاً مختلفة من تمويل المشاريع البحثية القائمة على المنافسة العلمية ضماناً لتحقيق مخرجات بحثية واعدة وذات جودة عالية. وكرّس مكتب النائب المشارك للبحث العلمي في دعم الأفكار البحثية الطلابية، وذلك للمساهمة في تعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطالب الجامعي باعتبارها مهارة مستقبلية ضرورية تتطلبها مرحلة الـ 50 عاماً المقبلة.