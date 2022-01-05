1934 ‏ورقة بحثية نشرتها جامعة الإمارات خلال 2021

المصدر: العين - البيان

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حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة قفزة نوعية في أداء البحث العلمي خلال ‏عام 2021، والذي يعتبر عاماً حافلاً بالعديد من الإنجازات البحثية والابتكارات ‏العلمية، حيث يعتبر البحث العلمي ركيزة أساسية تسعى الجامعة من خلاله إلى ‏توفير الممكنات لتحقيق رؤية الجامعة بأن تكون جامعة بحثية.‏‎ ‎

وتمكن الباحثون في جامعة الإمارات من تعزيز دور الجامعة كمركز خبرة ‏ومعرفة من خلال نتائج الأبحاث العلمية التي تشرف عليها الفرق البحثية ‏المختلفة في الجامعة ومن مختلف الكليات والمراكز البحثية، والتي تم نشرها في ‏أرقى المجلات العالمية التخصصية، حيث نشر الباحثون في الجامعة 1934 ‏ورقة بحثية في عام 2021 في المجلات العالمية، مقارنة مع 1538 ورقة في ‏عام 2020 وهو ما يعادل نسبة زيادة تقدر بـ 25.7%، حيث نشر الباحثون من كلية ‏العلوم 491 ورقة بحثية حسب بيانات «سكوبس» لعام 2021، بينما نشر الباحثون ‏من كلية الهندسة 369 وكلية الطب والعلوم الصحية 373 ورقة بحثية في عام ‏‏2021.‏‎ ‎

وتولي الجامعة الاهتمام الكبير بجودة المخرجات التعليمية من خلال تشجيع ‏الباحثين على النشر في أفضل 25% من المجلات العالمية حسب قاعدة بيانات «سكوبس». وتبين البيانات: أن جودة الإنتاج البحثي في زيادة مستمرة، حيث زادت ‏نسبة الإنتاج عالي الجودة في البحث العلمي من دون الأوراق البحثية في مجلدات ‏المؤتمرات وفصول الكتب من 53.6% في عام 2020 إلى 60.8% في عام ‏‏2021، بينما زاد النشر البحثي في أفضل 10% من المجلات العالمية حسب ‏بيانات «سكوبس» من 23.8% في عام 2020 إلى 25.3% في عام 2021.‏

وانعكست هذه الزيادة في إنتاج البحث العلمي إيجابياً على معدل الاقتباسات ‏لكل ورقة بحثية، حيث ارتفع معدل الاقتباس لكل ورقة بحثية في آخر 5 سنوات من 8.39 في عام 2020 إلى 9.3 في عام 2021، وهذا ما يؤكد على ‏التحسن الملحوظ في جودة المخرجات البحثية.‏

وقال الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة ‏الإمارات: إن الجامعة وفرت كل السبل في دعم البحث العلمي من مختبرات ‏تضم أفضل الأجهزة العلمية التي تساعد على بناء بيئة بحثية داعمة للابتكار ‏وتمكن الباحثين من تقديم الحلول العملية للتحديات المجتمعية ذات الصلة ‏بالأولويات الاستراتيجية الوطنية. كما وفرت الجامعة فرصاً مختلفة من تمويل ‏المشاريع البحثية القائمة على المنافسة العلمية ضماناً لتحقيق مخرجات بحثية ‏واعدة وذات جودة عالية. وكرّس مكتب النائب المشارك للبحث العلمي في دعم ‏الأفكار البحثية الطلابية، وذلك للمساهمة في تعزيز مهارات البحث العلمي لدى ‏الطالب الجامعي باعتبارها مهارة مستقبلية ضرورية تتطلبها مرحلة الـ 50 عاماً المقبلة.‏‎

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