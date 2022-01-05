"المعرفة" بدبي: التعليم عن بُعد متاح لـ48 ساعة دون إذن مسبق

المصدر: البيان

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أتاحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، للمدارس الخاصة التحول جزئياً أو كلياً إلى نظام التعلم عن بعد لمدة 48 ساعة دون الحصول على موافقة مسبقة.

وقالت الهئية عبر حسابها في "تويتر " أنه في إطار الإجراءات الاحترازية المحدثة، يمكن للقيادات المدرسية تحويل صف أو سنة دراسية أو قسم من المدرسة أو المدرسة بأكملها إلى نموذج التعلم عن بُعد لمدة 48 ساعة،دون الحصول على موافقة مسبقة.

واوضحت الهيئة يجب تعليق كافة الرحلات المدرسية والتجمعات داخل المدرسة، مثل الطابور الصباحي والأنشطة الجماعية، بما في ذلك حصص التربية البدنية، وفقاً للأجراءات الاحترازية المحدثة والتدابير الوقائية الخاصة بالمدارس.

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