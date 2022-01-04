«إسعاد» وجامعة دبي يجددان تعاقدهما بخصومات جديدة

المصدر: دبي - البيان

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جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي تعاقدها مع جامعة دبي، مقدمة لحاملي البطاقة خصومات جديدة بنسب مرتفعة على برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا، حيث شمل التجديد تقديم الجامعة منحة دراسية كاملة بتكلفة 300 ألف درهم، ورفع نسبة الخصم من 30% إلى 35% على برامج البكالوريوس، ومن 15% إلى 20% على برامج الماجستير المعتمدة في الجامعة، بالإضافة إلى خصم بنسبة 50% للمتفوقين في الثانوية العامة من حاملي بطاقة إسعاد، والحاصلين على نسبة 90% فما فوق. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، لزكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في اللجنة.

وأشاد الدكتور البستكي بالجهود التي تبذلها «إسعاد» في سبيل تحقيق السعادة للموظفين في الدوائر والجهات الحكومية والخاصة المنضمين إليها، مشيراً إلى عدد المستفيدين من خصومات إسعاد في عام 2021، والذي بلغ 206 طلاب، بوفر مالي وصل إلى مليونين و683 ألفاً و536 درهماً.

ورحب البستكي باستمرار الشراكة والتعاون مع لجنة بطاقة «إسعاد»، تنفيذاً لبنود استمارة تقديم العروض الجديدة المعتمدة من قبل الطرفين.

ومن جانبه تقدم زكريا سيف، بالشكر الجزيل إلى إدارة جامعة دبي، على التزامهم بتقديم الخصومات المتفق عليها لحاملي البطاقة، مشيداً بمستوى الشراكة بين لجنة بطاقة إسعاد، وجامعة دبي، ومؤكداً أن ذلك سيسهم في تقديم المزيد من الخدمات المميزة لحاملي بطاقة إسعاد وأسرهم.

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