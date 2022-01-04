«الإمارات للتعليم المدرسي» تخصص مراكز للدعم التقني.. و«المعرفة» توفر خيار «التعليم عن بعد» وفق الحالات

المصدر: دبي - نورا الأمير

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انتظم طلبة المدارس الحكومية والخاصة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، بنظامي «التعليم عن بعد» للمدارس الحكومية، والحضوري لطلبة المدارس الخاصة في دبي والشارقة ورأس الخيمة، وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة.

وعمدت بعض المدارس الخاصة في دبي والشارقة على تحويل نظام التعليم إلى «التعليم عن بعد» مستفيدة من المرونة التي منحتها لهم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، في وقت شهدت فيه مدارس خاصة حالات غياب نظراً للأحوال الجوية وعدم ظهور نتيجة فحص كورونا.

ومن جانبها دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى التواصل مع فريق الدعم التقني المتواجد بالمدرسة أو التوجه لمراكز الدعم المنتشرة في كافة أنحاء الدولة من الاثنين إلى الخميس ومن الساعة الـ 12.30 ظهراً وحتى الـ 3.30 عصراً، ويوم الجمعة من الـ 7.30 صباحاً وحتى الـ12 ظهراً، مؤكدة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني أن منظومة التعلم «عن بعد» حديثة وفعالة وقادرة على تحقيق نواتج التعلم المطلوبة.

وأكدت المؤسسة على الأدوار بالغة الأهمية لأولياء الأمور خلال تطبيق التعلم عن بعد، واصفة إياهم بالشركاء الأساسيين لتطوير التعليم في الدولة، ومعتبرة التعاون بين مختلف مكونات المجتمع التربوي خطوة أساسية للمضي قدماً في تطوير أداء طلبتنا.

وحددت المؤسسة أكثر من 20 مركزاً للدعم على مستوى الدولة لتقديم المساعدة بشكل فوري للمدارس وفقاً لنطاقها الجغرافي، موجهة بإرسال البلاغات والتحديات المتعلقة بالتطبيقات والأنظمة وطلب مساعدة الدعم التقني خلال أوقات الدوام الرسمي من الاثنين إلى الخميس من الساعة الـ7 صباحاً ولغاية منتصف الليل، ويوم الجمعة من الـ7 صباحاً إلى الـ 12 ظهراً.

وطالبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المدارس الخاصة بالإمارة بتوفير خيار التعلم عن بعد للطلبة الذين يعانون من أعراض «كوفيد-19»، ويمكن لهؤلاء الطلبة العودة مجدداً إلى المدرسة بعد زوال الأعراض دون الحاجة إلى إجراء مسحة الأنف الإبلاغ، مهيبة بالطلبة الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس «كوفيد-19» عدم الذهاب إلى المدرسة.

التزام

وأتاحت الهيئة وفقاً لموقعها الالكتروني للمدارس استخدام الحافلات بكامل طاقتها الاستيعابية، شريطة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، ولا سيما التعقيم والتهوية، مشددة على إلزامية ارتداء الكمامة خلال ساعات الدوام الرسمي داخل المبنى المدرسي للكوادر العاملة والزائرين والطلبة فوق سن الـ 6 سنوات.

وطالبت الهيئة المدارس بالإبلاغ في حال وجود حالات مؤكدة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا عبر التواصل مع خط الدعم بهيئة الصحة في دبي على الرقم 800588 أو مراسلتهم على العنوان schoolnotify@dha.gov.ae واتباع الإجراءات ذات الصلة.

وقال محمد أحمد درويش المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة: إن المجتمع التعليمي أظهر التزاماً بإجراءات الصحة والسلامة، لافتاً إلى تواصلهم المستمر والبناء وعملهم عن قرب مع جميع المدارس الخاصة في دبي لضمان استمرارية عملية التعليم والتعلم مع مواصلة التركيز على جودة حياة الطلبة والكوادر المدرسية.

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