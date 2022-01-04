مدارس خاصة بالشارقة تبدأ «عن بعد» وأخرى حضورياً

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

باشرت المدارس الخاصة في الشارقة الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة، حيث اختارت بعض المدارس التعلّم الحضوري، وأخرى نظام التعلم «عن بعد».

وأكد مديرو مدارس أن الهيئة منحتهم العديد من الخيارات لتطبيق نظام الدراسة الجديد، ما يمكن المدارس من الانتهاء من المقررات الدراسية في الوقت المحدد دون المساس بزمن الحصة الدراسية.

وقال علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص إن الهيئة عممت على مديري المدارس بشأن إجراءات التعامل مع حالات «كوفيد 19» في المدارس، وتم إعلامهم بأنه يحق لمدير المدرسة اتخاذ القرار المناسب للتحول «عن بعد» بشكل مؤقت لمدة 48 ساعة «يومين دراسيين»، على أن يتم إرسال التقرير إلى لجنة «كوفيد19» بالهيئة ليتم إصدار القرار النهائي بذلك.

من جانبه، أكد سامر محمود سرحان مدير مدرسة المعرفة الخاصة بالشارقة أن إدارة المدرسة اختارت نظام التعلم «عن بعد» ليوم دراسي واحد لتمنح الوقت الكافي للطلبة وأولياء أمورهم وللهيئتين التعليمية والإدارية للتمكن من إجراء فحص «كوفيد19»، وذلك بهدف توفير بيئة صحية وسليمة لأبنائنا الطلبة.

من جانبها أكدت شهرزاد عزت مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة: أن إدارة المدرسة اختارت التعلم المباشر في بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد أن أعلمت أولياء الأمور بضرورة إجراء فحص «كوفيد 19» لأبنائهم، مبينة أن هناك عدداً كبيراً من المعلمين حصلوا على جرعتي اللقاح، ما يمكن من مباشرة الدراسة بصورة آمنة.

وأكد حسان صباح مدير مدرسة سما الأمريكية بالشارقة: أنه تم اختيار الدراسة «عن بعد» في أول يومين دراسيين مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك حتى يتمكن المجتمع المدرسي من إجراء الفحوصات اللازمة فيما يتعلق بـ«كوفيد 19»، مبيناً أن إدارة المدرسة تلقت تعميماً من الهيئة فيما يتعلق بإجراءات التعامل مع حالات «كوفيد 19» في المدرسة.

بدورها قالت رولا نسب، مديرة مدرسة النور الدولية بالشارقة: إن إدارة المدرسة اختارت نظام التعلم «عن بعد» ليومين متتاليين، حتى تمنح الفرصة للطلبة والإداريين والمعلمين كافة لإجراء فحص «كورونا».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز