"الإمارات للتعليم المدرسي" تكرم خالد مال الله الفائز بوسام سعادة المتعاملين

المصدر: البيان

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كرمت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خالد مال الله تنفيذي إسعاد متعاملين في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وذلك لفوزه بوسام سعادة المتعاملين من قبل رئاسة مجلس الوزراء، نظير تميزه في تقديم الخدمات الحكومية التعليمية للجمهور، وابتكاره أدوات من شأنها تحقيق أعلى درجات رضا المتعاملين، وذلك في مقر مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بدبي بحضور سعادة الدكتورة رابعة السميطي مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وتقدم خالد مال الله بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعمها وتحفيزها للكوادر المتميزة في مجال العمل الحكومي، مؤكدا أن إسعاد المتعاملين كانت غايته منذ تعيينه عام 2018 وعمل لتحقيق ذلك على تقديم العديد من المبادرات والأفكار التي أسهمت في تطوير تقديم الخدمات للجمهور والحصول عليها دون عناء.

وقال مال الله" سعادة كبيرة تغمرني حينما أتمكن من تقديم الخدمة للمتعامل وأشعر برضاه عما قدم له، فمهمتنا هي تسهيل خدمات المتعاملين والعمل على الابتكار في تقديم الخدمات لهم، بما يتوافق مع توجهات حكومتنا وقيادتنا الرشيدة، فكل من يعمل في مجال إسعاد المتعاملين يعتبر واجهة لمؤسسته، وعليه أن يعمل بجد من أجل الوصول إلى رضا الجمهور".

وبين مال الله أن رحلته في مجال إسعاد المتعاملين بدأت بعد إنهائه لدراسته الجامعية حيث حصل على بكالوريوس في مجال العلوم التطبيقية، وبدأت مسيرته العملية عام 2018 كتنفيذي إسعاد المتعاملين في إدارة شؤون الطلبة وأولياء الأمور، ثم حصل على درجة الماجستير في مجال إدارة الأعمال ودبلوم إسعاد المتعاملين عام 2020 ويسعى حاليا للحصول على دبلوم مهني في مجال التميز الحكومي.

أما عن الاقتراح الذي قاده إلى منصة التكريم يقول" قدمت اقتراحا لتقديم كافة الخدمات التعليمية عبر باركود يتمكن من خلاله المتعامل من الولوج إلى كافة الخدمات والحصول عليها وكان ذلك أول مرة يطبق في الجهات الحكومية، وتم تعميم الباركود على جميع مراكز إسعاد المتعاملين وأدى ذلك إلى تقليل أعداد المتعاملين وتقديم الخدمات لهم بيسر وسهولة، كما حصلت على شهادات أفضل موظف في خدمة المتعاملين لعامي 2020و 2019 ".

ويواصل خالد مال الله مسيرته في التميز من خلال العمل في فريق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة إلى جانب إشرافه على تدريب موظفي إسعاد المتعاملين، وتصميم مبادرات ذات صلة من أجل مواصلة تقديم الخدمات بالشكل الأمثل للجمهور.

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