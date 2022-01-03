انطلاق الفصل الدراسي الثاني وسط استعدادات مكثفة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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يباشر اليوم طلبة المدارس الحكومية والخاصة دوامهم المدرسي مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢١ ـــــــــ ٢٠٢٢، بنظامي التعليم «عن بعد» للمدارس الحكومية، والحضوري لطلبة المدارس الخاصة في دبي والشارقة ورأس الخيمة وسط استعدادات مكثفة وإجراءات احترازية وتدابير وقائية محكمة للوقاية من «كوفيد ــــــ 19».

ووفقاً لإحصائيات بداية العام الصادرة عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي يتلقى 282 ألفاً و134 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية تعليمهم «عن بعد» اليوم ولمدة أسبوعين وسط استعدادات مكثفة تم اتخاذها في وقت سابق.

ويتوجه الطلبة في مدارس دبي الخاصة إلى مدارسهم لاستئناف الدوام إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري عقب إعلان هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وفريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة استمرار التعليم حضورياً في المدارس الخاصة، مع وقف الأنشطة الصفية واللاصفية الجماعية وكذلك منع التجمعات والرحلات المدرسية، ومنحت هيئة المعرفة في دبي المدارس المرونة لضمان قدرتها على الإيفاء بمتطلبات المنهاج التعليمي الذي تطبقه.

مشترطة أن يتم إخطارها بساعات الدوام المحدثة. وسامحة للمدارس بإنهاء دوامها يوم الجمعة قبل الـ12 ظهراً. مشددة أنه لا يسمح باستمرار دوام المدارس إلى ما بعد الـ12 ظهراً من يوم الجمعة. على أن يعود للإدارة المدرسية تبكير الدوام المدرسي اليومي أو تأخيره بعد استشارة أولياء الأمور.

وأكدت إدارات مدرسية أنها استعدت بشكل كامل لاستقبال طلبتها، مطبقة حزمة الإرشادات المعتمدة لضمان أعلى درجات الجهوزية، في إطار من التعاون الإيجابي بين مختلف عناصر المجتمع التعليمي، ومع التشاور المسبق بين المدارس الخاصة وكوادرها وأولياء الأمور، إذ خصصت هيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة الشارقة للتعليم الخاص فرقاً لمتابعة استفسارات المدارس يومياً وكذلك فرقاً ميدانية لمتابعة مدى التزام المدارس الإجراءات.

وأكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن مدارس الإمارة الخاصة تعد بيئات آمنة وصحية لانتظام الدراسة ومرد ذلك الخبرة السابقة التي تراكمت لدى المدارس والعاملين فيها وكذلك أولياء الأمور والطلبة وتطبيقهم الدليل الإرشادي بدقة شديدة، موضحاً أن 95% من الكوادر العاملة في المدارس الخاصة حصلت على اللقاح، ومستعرضاً أبرز الإجراءات التي قامت بها الهيئة وأهمها اشتراط مسحة سلبية للطلبة فوق سن 12 لمدة لا تزيد على 96 ساعة ومرة واحدة.

عصف ذهني

ومن جانبها أوضحت غدير أبو شمط، مديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية نائبة الرئيس لشؤون التعليم في «جيمس للتعليم» أن الفريق القيادي بالمدرسة قام بجلسة عصف ذهني لاختيار الأمثل للطلبة وأولياء الأمور مع الأخذ بمشورة بعض أولياء الأمور ومجلس أولياء الأمور بالخطة قبل التطبيق، وعليه تم وضع الجدول الأسبوعي من يوم الإثنين إلى يوم الخميس مع زيادة 25 دقيقة لنهاية الدوام لتلبية متطلبات المناهج الدراسية.

بحيث ينتهي دوام الطلبة من الصف الأول وحتى الـ12 من يوم الإثنين إلى الأربعاء عند الـ3.15 ويوم الخميس ينتهي عند الـ2.30 ظهراً، ومرحلة رياض الأطفال ينتهي دوامهم من يوم الإثنين إلى الأربعاء الساعة الـ1 ظهراً والخميس ينتهي عند الـ12 ظهراً، فيما اختارت المدرسة أن يكون يوم الجمعة لحصص التقوية والامتحان وإكمال الواجبات من دون الحاجة إلى الحضور، فيما ألزمت الهيئات التدريسية الوجود حتى الـ12 ظهراً.

أهداف

ومن جانبه قال كريم مورسيا، مدير مدرسة جيمس البرشاء الوطنية إنهم وضعوا أهدافاً واضحة لضمان انتقال سلس وناجح والحفاظ على التزام المدرسة تقديم التعليم لطلابها وفق أعلى المعايير، إلى جانب تلبية احتياجاتهم وأولياء أمورهم.

وبدوره قال حسان صباح مدير مدرسة سما الأمريكية في الشارقة: إن المدرسة استعدت بشكل مسبق لاستقبال الطلبة وفقاً للإجراءات المتبعة والاشتراطات الواردة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، لافتاً إلى أنه ستتم متابعة الحالة الصحية للطلبة والكوادر العاملة.

وأفادت رولا نسب مديرة مدرسة النور الدولية بالشارقة بأنهم أضافوا حصتين إلى اليوم الدراسي لتعويض يوم العطلة الإضافي، مشيرة إلى الانتهاء من الترتيبات بسلاسة، ولافتة إلى أن أولياء الأمور فضلوا الدوام الحضوري لأهميته وتحسن مستوى الطلبة وتطور أدائهم الأكاديمي، وقالت: كادر الأمن والسلامة مستعد ويتم توجيه رسائل بشكل مستمر، متمنية فصلاً دراسياً موفقاً للجميع.

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