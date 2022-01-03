التعليم بمدارس أبوظبي «عن بعد» لمدة أسبوعين

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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ينطلق اليوم الفصل الدراسي الثاني في مدارس أبوظبي الخاصة والحكومية «عن بعد»، ولمدة أسبوعين، بناء على التعليمات الصادرة من لجنة إدارة الأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، وأرسلت إدارات المدارس إلى الطلبة وذويهم جدول الحصص الدراسي خلال الأسبوع، بمن فيهم تلامذة «kg1 وkg2».

وبسحب الرسائل المرسلة إلى الطلبة وذويهم بجدول الحصص، والتي أكدت فيها إدارات المدارس على أهمية دخول الطلبة إلى النظام google classroom في الـ 7.30 صباحاً على أن تبدأ أولى الحصص الدراسية في الـ 7.40 دقيقة، وشددت على ضرورة ارتداء الطلبة للزي المدرسي خلال تلقي الحصص الدراسية، وتضمن جدول الحصص النظام الجديد للدوام الذي اعتمدته حكومة الإمارات من الاثنين وحتى الخميس بدوام كامل ونصف يوم ليوم الجمعة، والذي تنتهي فيه الحصص الدراسية في الساعة 12 ظهراً.

وتفيد المتابعات بأن جميع المدارس الحكومية في أبوظبي ستبث حصص الأونلاين من داخل الحرم المدرسي، بينما اتجهت مدارس خاصة إلى بث حصص الأونلاين من منازل المعلمين، وذلك لتفادي مشاكل في الإنترنت، والطاقم الإداري بكامله سيداوم مباشرة في المدرسة.

ظوفي إطار آخر دعت دائرة التعليم والمعرفة، أولياء الأمور للتعرف عن معدلات التطعيم في المدارس عبر تطبيق الحصن، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتشجيع الإقبال على التطعيم، في المجتمع المدرسي، ولدعم العودة إلى الحياة الطبيعية.

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