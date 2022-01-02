"الشارقة للتعليم الخاص" تمنح المدارس الخاصة خيار التعليم «عن بعد» لمدة 48 ساعة

المصدر: الشارقة-نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت هيئة الشارقة للتعليم الخاص المدارس الخاصة في الإمارة، فرصة اتخاذ القرار بالتحول إلى نظام التعليم عن بعد «الافتراضي»، بشكل مؤقت ولمدة 48 ساعة «يومان دراسيان»، في إطار إجراءات التعامل مع حالات «كوفيد 19» في المدرسة.

ودعت الهيئة المدارس في تعميم أصدرته، اليوم، إلى إرسال تقرير إلى لجنة «كوفيد19» بالهيئة ليتم إصدار القرار النهائي بذلك، مؤكدة ضرورة تعبئة التقرير السنوي على منصة «تمام»، ابتداءً من الغد (الاثنين).

وقد أعلنت مدارس خاصة تحويل التعليم عن بعد حيث تلقى أولياء أمور رسائل تفيد بتحويل التعلم عن بعد لمدة تتراوح بين يومين إلى أسبوع دراسي كامل، فيما طالب أولياء أمور تعذر عليهم إجراء فحص المسحة السلبية بسبب كثافة الإقبال على المراكز بمنح أبنائهم خيار التعلم عن بعد لتفادي غيابهم في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

وكانت هيئة الشارقة للتعليم الخاص قد أفادت بأن أبرز الإجراءات تتضمن مسحة سلبية للطلبة فوق سن 12 لمدة لا تزيد على 96 ساعة لمرة واحدة، ويوجد منصة يتم من خلالها رفع حالات الإصابة والاشتباه يومياً، حيث يجري التعامل معها بالتعاون مع الشركاء في إمارة الشارقة كالطب الوقائي، إضافة إلى تشكيل لجان في المدارس تسمى «لجان كوفيد 19» يتمثل دورها في متابعة الحالات والإجراءات بشكل كامل.

وأفادت الهيئة بأن لديها فرقاً رقابية لمتابعة الالتزام في كافة مدارس الشارقة الخاصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز