أم القيوين تعتمد التعليم عن بُعد لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني

المصدر: البيان

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أعلن فريق الطوارئ والأزمات في إمارة أم القيوين بالتنسيق مع المجلس التنفيذي وبحسب التعليمات الوطنية عن تحويل نظام التعليم في كافة مدارس الإمارة الحكومية والخاصة إلى التعليم عن بُعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من الثالث من يناير 2022 المقبل، وذلك في إطار متابعة تطورات الوضع الوبائي في الدولة ولتسهيل عملية العودة الآمنة للمدارس.

ويستثنى من ذلك الحضانات التي ستقوم بتطبيق نظام التعليم الحضوري مع تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية، وستقوم الفرق المختصة بالتأكد من التزام الحضانات بالإجراءات المطلوبة ومتابعة الوضع بشكل مكثف ومستمر.



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