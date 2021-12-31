6500 زيارة طلابية لجناح «كهرباء دبي» في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

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منذ انطلاق «إكسبو 2020 دبي» في الأول من أكتوبر 2021، استقبل جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في المعرض العالمي، أكثر من 200 زيارة مدرسية تضم ما يزيد على 6,500 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية. وتعرف الطلاب خلال زياراتهم إلى أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة والذكاء الاصطناعي. وأبدى الطلاب اهتماماً خاصاً بموظف الهيئة الافتراضي «رماس» الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة باللغتين العربية والإنجليزية، ويتميز بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناءً على استفساراتهم، وتقديم خدمات إنجاز المعاملات وتوفير المعلومات.

وتعقيباً على الإقبال الكبير من طلاب المدارس على زيارة جناح الهيئة في «إكسبو 2020 دبي»، قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي: يؤكد إقبال الطلاب من مختلف المراحل الدراسية على زيارة جناح الهيئة في «إكسبو 2020 دبي»، اهتمام النشء الجديد بالاستدامة وتقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة، وبصفتها شريك الطاقة المستدامة الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، تسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة والتحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة ودور الطاقة المتجددة والنظيفة في الحد من التغير المناخي، إضافة إلى جهود الهيئة في هذا المجال بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وتعرض هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال جناحها في منطقة الاستدامة، مجموعة من أهم مشاريعها ومبادراتها، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم؛ ومشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية؛ و«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي تهدف لأن تجعل الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي، وتقديم الخدمات الرقمية؛ والمحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات، وغيرها من مشروعات ومبادرات رائدة.

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