رأس الخيمة تعلن استمرار التعليم حضورياً لطلبة المدارس والحضانات الخاصة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أعلنت لجنة الطوارئ والأزمات في رأس الخيمة، اليوم "الأربعاء"، استمرار التعليم حضورياً لجميع طلبة المراحل التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة والحضانات برأس الخيمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

ويأتي القرار، عقب إعلان مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن التحول إلى نظام التعليم عن بُعد في المدارس الحكومية بالدولة، خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، والدوام حضورياً للكادر التعليمي والفني والإداري، ضمن توجيهات وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

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