«التربية» تمنح جامعة الشارقة تصنيف «أعلى درجات الثقة»

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استناداً إلى قدرة جامعة الشارقة على تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، في جميع مجالات التعليم والبحث العلمي، والبنية التحتية والخدمات المساندة، والدعم المالي والأنشطة الطلابية، وتحقيقاً للأهداف والمخرجات المنبثقة من رؤية ورسالة الجامعة، التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويقودها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة. صنفت وزارة التربية والتعليم بالدولة، ممثلة بمفوضية الاعتماد الأكاديمي، جامعة الشارقة بالمؤسسة الأكاديمية، التي تتميز بأعلى درجات الثقة، وذلك نظراً لوجود نظام شامل للفاعلية المؤسسية، وضمان الجودة بالجامعة، والذي يضمن فاعلية جميع البرامج والأنشطة.

7 سنوات

وأشاد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، بالإنجاز، وهذه الثقة التي منحتها لجامعة الشارقة، وزارة التربية والتعليم في الدولة، مؤكداً أن ذلك هو ثمرة لجهود الجامعة المستمرة في الارتقاء بالعملية التعليمية والتدريسية والبحثية في الجامعة، من مختلف جوانبها وعناصرها، مضيفاً أن حصول الجامعة على تصنيف الثقة العالية، له العديد من المزايا، ومنها: منح الجامعة الترخيص لمدة 7 سنوات، بدلاً من 4 سنوات، وكذلك مد فترة اعتماد البرامج الأكاديمية إلى 7 سنوات، ودمج زيارات الاعتماد الأكاديمي، لتشمل برامج متعددة، وإعطاء الجامعة الأولوية في طرح البرامج الجديدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز