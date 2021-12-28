استمرارية التعليم حضورياً في مدارس دبي الخاصة

المصدر: وام

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اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة بعودة الدراسة في مدارس دبي الخاصة خلال الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم /الاثنين/ الموافق 3 يناير المقبل ولمدة أسبوعين.

وشملت الإجراءات التي أعلنتها الهيئة: استمرارية التعليم النظامي وجهاً لوجه في المدارس الخاصة بدبي للفصل الدراسي الثاني، مع وقف الأنشطة الصفية واللاصفية الجماعية، إضافة إلى منع التجمعات والرحلات المدرسية، وإغلاق المقاصف لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني.

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