تحويل الدراسة في الإمارات إلى نظام التعليم عن بعد

المصدر: البيان

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في إطار متابعة تطورات الوضع ولتسهيل العودة الآمنة للمدارس، أعلنت وزارة التربية والتعليم تحويل الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم عن بُعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من الثالث من يناير المقبل.

كما أقرّت الوزارة مجموعة من الضوابط لتسيير العملية التعليمية في الفترة القادمة، حيث يتطلب من جميع الطلاب في مختلف المراحل الحصول على نتيجة فحص سلبية "PCR" لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند مباشرتهم الدراسة في المنشآت التعليمية، ويشمل القرار المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى الدولة.

واعتمدت الوزارة تطبيق التعليم الهجين للتخصصات التي تعتمد على التطبيق العملي والمختبرات والتدريب السريري في الجامعات ومراكز التدريب.

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