"التعليم عن بعد" أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني في أبوظبي

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، عن اعتماد نظام "التعليم عن بعد" لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، وذلك لضمان العودة الآمنة للطلبة إلى المدارس، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية.

وسيتم خلال الأسبوعين تكثيف الفحوصات على المنتمين لقطاع التعليم وكذلك مراجعة الوضع الوبائي وتحديث بروتوكولات العودة للمنشآت التعليمية بعد تلك الفترة.

يُطبّق هذا القرار على جميع المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، بما في ذلك مراكز التدريب والكليات والجامعات، حرصاً على صحة وسلامة المجتمع المدرسي، في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة في الإمارة للحدّ من انتشار فيروس كوفيد-19 والحفاظ على نسبة منخفضة من الإصابة.

كما تحُث اللجنة آباء وأولياء أمور الطلبة والكوادر التدريسية والطواقم الإدارية على تلقي جرعة التطعيم الداعمة، والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بما في ذلك التباعد الجسدي لمسافة لا تقلّ عن مترين وارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، مع الاستمرار في غسل وتعقيم اليدين.

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