مدرسة في دبي تطلق برنامجاً متخصصاً لمكافحة التنمر

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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أطلقت مدرسة ويس جرين الدولية التابعة لمجموعة جيمس التعليمية، برنامجاً متخصصاً يهدف إلى دعم الأمان النفسي لدى الطلبة عبر ملاحظة سلوكيات الطلبة ومواجهة أي مظاهر للتنمر ومكافحتها وتعزيز السلوك الإيجابي داخل المجتمع المدرسي.

وقال جوناثان داي، المدير والرئيس التنفيذي لمدرسة ويس جرين الدولية: إن ظاهرة التنمر تؤثر على الأداء الدراسي لـ40% من طلبة المدارس عالمياً، بحسب دراسة رابطة العلوم النفسية الأوروبية، التي أوضحت أن مثل هذه السلوكيات تدفع الطلبة إلى الانعزال الاجتماعي أو تبني السلوك العنيف مع أقرانهم، ولذا ضمن استراتيجيتنا لضمان تقديم منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين العلم والأخلاق وتوفر للطالب أقصى درجات الراحة والأمان النفسي، أطلقنا برنامجاً متخصصاً يلاحظ سلوكيات الطلبة ويضمن مواجهة أية مظاهر للتنمر ويعزز الشعور بالراحة والأمان النفسي للطلاب لتعزيز قدراتهم الدراسية.

وأشار إلى أن الظاهرة التي تتعدد مسبباتها، باتت تشكل تحدياً متزايداً أمام جودة التعليم، فبحسب تقرير منظمة التربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» يؤثر التنمر على نحو ثلث طلاب المدارس حول العالم، وفي دولة مثل الإمارات التي تعلي شأن التسامح والتعايش،يجب أن يكون لجميع مكونات المجتمع دور واضح في مواجهة هذه الظاهرة السلبية.

وأوضح داي أنهم قاموا بتشكيل فريق من الطلبة لتدريبهم حول كيفية التعامل مع السيناريوهات المختلفة للتنمر وغيرها من المشكلات المحتمل وقوعها داخل المدرسة أو خارجها.وان تركيزهم الأكبر ينصب على تصرفات الطلاب أثناء اليوم الدراسي وإعدادهم لمواجهة التحديات خارج المدرسة.

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