جامعة محمد بن راشد للطب توفر منحاً لطلبة الدراسات العليا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن تقديم منح دراسية تغطي نسبة 50 % من الرسوم الدراسية لبرامج ماجستير العلوم، في العلوم الطبية الحيوية، وبرامج الدراسات العليا في تمريض الأطفال، وتمريض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تمويل كامل لبرنامج الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية.

وتقدم الجامعة برامج البكالوريوس والدراسات العليا، من خلال كلياتها الـ 3: كلية الطب، وكلية التمريض والقبالة، وكلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا. وتمنح الجامعة منحاً دراسية، بهدف جذب أكثر الطلاب موهبة، دون أن تقف الصعوبات المادية في طريقهم.

5 برامج

وتقدّم الجامعة 5 برامج للدراسات العليا في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، ومستشفى دبي للأسنان، أول وأكبر مستشفى متخصص في طب الأسنان في دبي، وهي: ماجستير علاج جذور الأسنان، وماجستير تقويم الأسنان، وماجستير طب أسنان الأطفال، وماجستير علوم اللثة، وماجستير الاستعاضات السنية. ولا يزال باب القبول للتسجيل في هذه التخصصات للعام الدراسي 2022-2023 مفتوحاً، حيث يغلق باب التسجيل يوم 3 فبراير المقبل.

ويمنح برنامج الإقامة في علاج جذور وعصب الأسنان، المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الطلاب فرصة فريدة للخضوع لدورات تدريبية وتعليمية متقدّمة في هذا المجال، حيث يستمر التسجيل فيه لغاية 3 فبراير المقبل.

وتقدم الجامعة برنامج الامتياز في طب الأسنان، وهو الأول من نوعه في مؤسسة تعليمية في إمارة دبي، ومدته عام واحد، وذلك بهدف توسيع آفاق الخريجين الجدد من كلية طب الأسنان، وإتاحة الفرص لهم، كي يقدموا رعايةً سنيةً شاملةً، تركز على احتياجات المريض، ويفتح باب التسجيل في البرنامج، من 7 فبراير وحتى 29 مايو المقبلين.

مواضيع

ويحظى الراغبون بالحصول على شهادة الدكتوراه، بفرصة التسجيل في برنامج الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية، أول برامج الدكتوراه في الجامعة، والذي تم تصميمه للاستفادة من المقومات العلمية للجامعة، مع التركيز على مواضيع واسعة في مجال العلوم الطبية والعلوم الطبية الحيوية.

ويمكن التسجيل في البرنامج لحملة شهادة الماجستير، في أحد المواضيع المرتبطة بهذا البرنامج، مثل علوم الحياة والعلوم الصحية، بشرط حصولهم على معدل إجمالي تراكمي 3.00 من 4.00، كما يتم النظر في طلبات المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في أحد المواضيع المرتبطة، مع معدل إجمالي تراكمي بقيمة 3.7 من 4.0. وتمنح الأولوية للمتقدمين من أصحاب الخبرة في مجال البحث العلمي، أو الحاصلين على درجة ممتازة في الاختبار العام، لتحديد مستوى القبول للدراسات العليا.

استراتيجية

وقالت شما الرفيع مدير التطوير والمستقبل في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: جاءت مبادرة المنح الدراسية، لتشمل المزيد من برامج الدراسات العليا، تماشياً مع استراتيجية حكومة الإمارات الساعية لجذب المواهب والحفاظ عليها، ونؤكد التزامنا بإزالة الحواجز أمام التعلم المستمر، ونأمل أن يشجع هذا، المزيد من المتقدمين، لمتابعة رحلتهم الدراسية، ليصبحوا اختصاصيي مستقبل الرعاية الصحية.

اهتمام

قالت شما الرفيع مدير التطوير والمستقبل في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: لاحظنا اهتمام عددٍ كبير من الطلاب المحليين الموهوبين، بالتقدم لمختلف الاختصاصات المتوفرة لدى الجامعة، ويعد ذلك أمراً مشجعاً للغاية، إذ نسعى جاهدين لرعاية هذه المواهب، التي ستسهم في النهوض بمستوى الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، خلال الـ 50 عاماً المقبلة.

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