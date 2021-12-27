«الأعمال الخيرية» تفوز بجائزة «حمدان بن راشد» لتطوير المنشآت التربوية

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كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، في القاهرة، بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم «الإيسيكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية» في دول العالم الإسلامي، عن مشروع «لنضيء مستقبلهم»، المعني بتطوير المؤسسات التربوية والبرامج التعليمية.

وتسلم الجائزة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، أمين عام هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حيث قال: نهدي هذا الإنجاز لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإلى قادتنا، حفظهم الله، وإلى كل محسن ومحسنة كان لهم الفضل في دعم مشاريعنا ومبادراتنا، فكان عطاؤهم جسراً إلى مرافئ الخير والإنسانية والعطاء، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأفضل والأعلى والأرقى، لذا عملت الهيئة على دعم التعليم وبناء أجيال تحظى بالثقافة والمعرفة.

وجاء التكريم خلال فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحـث العلمـي، الذي أقيم في مصر، وتمنح الجائزة كل سنتين لـ 3 فائزين، وشارك في الدورة 37 مرشحاً، من الدول الإسلامية المنتمية إلى المناطق العربية والآسيوية والأفريقية، واستطاعت الهيئة أن تحمل راية الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال هذا الفوز المشرف والمستحق.

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