اتفاقية بين «التقنية» وتوازن» و«مبادلة» لدعم مشاريع الطلاب البحثية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت كليات التقنية العليا اتفاقية تعاون مع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» وشركة مبادلة للاستثمار بهدف دعم المشاريع البحثية والأفكار الطلابية المبتكرة التي تقدم حلولاً هندسية للتحديات ووفق الاحتياجات التي يواجهها كل من قطاع الصناعة والمجتمع في المجالات الهندسية والصناعات المتطورة،ويأتي التعاون على مدار 5 سنوات متتالية.

وقّع اتفاقية التعاون كلّ من البروفيسور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور يحيى محمد المرزوقي، المستشار لدى مكتب الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية، التابع لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة .

حلول مبتكرة

وثمّن البروفيسور عبد اللطيف الشامسي التعاون بين الأطراف الـ 3 على مستوى الابتكار والحلول الهندسية، والذي يستهدف توجيه جهود الطلبة لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات العمل والتصنيع.

وقال الدكتور يحيى محمد المرزوقي: إن الاتفاقية تنص على تشجيع الأبحاث التطبيقية الرامية لإيجاد حلول لعدد من تحديات عالم اليوم .

ومن جانبه قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية، التابع لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار: تتماشى اتفاقية التعاون مع كليات التقنية العليا وتوازن مع مرتكزات وتطلعات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ومن شأنها تسريع تحول الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

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