بدء التسجيل للدراسة عن بعد في «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» لطلاب الظفرة

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن فتح باب التسجيل للدراسة عن بعد لطلاب منطقة الظفرة، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتقديم برامج أكاديمية تلبي الاحتياجات الوطنية، كما أعلنت عن استمرار التقديم للجامعة، لجميع الطلاب، بفرعيها في أبوظبي وعجمان.

وتأتي هذه الخطوة التوسعية للجامعة، تلبية للطلب الكبير على برامج الجامعة في منطقة الظفرة، وترجمة للدراسات الاستراتيجية التي أجرتها الجامعة لحصر المتطلبات الراهنة والمستقبلية لسوق العمل في المنطقة، ومواكبة الطلب المتنامي على خريجي الدراسات العربية والإسلامية والإنسانية، في القطاعات الحيوية، كالفقه والوعظ والخطابة والتعليم.

وأكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري مدير الجامعة، أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مقبلة على مرحلة جديدة من تعزيز رسالتها الأكاديمية الداعمة لرؤية الإمارات في ترسيخ اقتصاد المعرفة واستدامة موارده، عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب، للالتحاق بمساقاتها العلمية والأكاديمية، وتحقيق الريادة في العلوم الإنسانية واللغة العربية والدراسات الإسلامية والفلسفة والأخلاق والتسامح والتعايش.

وأضاف: «تمثل هذه البرامج، إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي في الدولة، ودافعاً قوياً للطلاب، للإقبال على الدراسات الإنسانية، التي لا تقل أهمية عن دراسة العلوم الطبيعية الأخرى، وتوفير مناهج أكاديمية للطلاب، تحقق رغبتهم في التسلح بالعلم وامتلاك ناصية المعرفة، للقيام بدورهم في دعم مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة».

وأوضح أن إتاحة الفرصة للدراسة عن بعد لطلاب منطقة الظفرة، تأتي في إطار سعي الجامعة للتوسع والانتشار محلياً، وحرصها على أن تكون مركزاً أكاديمياً مرموقاً في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى بشكل خاص، إلى تقديم برامج أكاديمية متميزة في اللغة العربية وآدابها، وفي الدراسات الإسلامية بفروعها، بهدف تقديم الإسلام والثقافة العربية بطريقة حضارية وإنسانية، تقوم على نشر فضائل التسامح والمحبة واحترام حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الاعتدال والوسطية والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة.

والتسجيل متاح، اعتباراً من أمس، لطلبة منطقة الظفرة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية http://admission.mbzuh.ac.ae، لجميع البرامج الأكاديمية في الدراسات الإسلامية، والآداب والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى استمرار التسجيل لفرعي الجامعة في أبوظبي وعجمان.

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