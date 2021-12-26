«أولياء أمور طلبة دبا الحصن» يكرّم 20 مشاركاً في مسابقاته الوطنية

المصدر: (دبا الحصن - البيان)

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احتفل مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة بتكريم عشرين طالباً من المشاركين في مسابقاته الوطنية التي نظمها مع بداية شهر ديسمبر.

وجاء التكريم بعد النجاح الكبير الذي حققه المجلس ضمن فعالياته لعيد الاتحاد الخمسين، والتي عززت من إبراز مكتسبات الوطن وإبرازها للأجيال الطلابية وكذلك المجتمع.

وكرّم مجلس الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقات الوطنية وبلغ عدد الفائزين 20 طالباً وطالبة بعد فوزهم في المسابقة التي أقيمت في مسارين الأول التعليق على حساب المجلس لأجمل تعليق عن علم الدولة بعنوان رفرف يا علم، أما المسابقة الأخرى بعنوان فرحة وطن، فهي عبارة عن مشاركة الأطفال وأسرهم بأجمل فيديو مصور عالي الجودة والتصوير حتى يتم تشجيع الأهالي على الاحتفال .

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