مختبر محاكاة لتدريب طلبة "طب عجمان"

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور سولو مون عميد كلية الطب البشري في جامعة عجمان تزويد الكلية بأحدث المعامل والأجهزة والمعدات الطبية الحديثة التي بإمكانها أن ترفد الطلبة بأجود المخرجات الطبية، أبرزها مختبر المحاكاة والذي بلغت كلفته 4 ملايين درهم.





وقال لـ«البيان»: «يبلغ عدد الطلبة الدارسين بالكلية حالياً 206 من الطلاب والطالبات من 32 جنسية مختلفة وكافة المعاملات في الكلية الكترونية وكذلك الامتحانات أصبحت الكترونية وتظهر نتيجتها بعد دقيقتين،وهذا النظام المتطور الذي تعتمده الكلية يمنع وقوع أي حالات غش وتم تطبيقه قبل تفشي جائحة (كوفيد 19)».



وأوضح انه يتم سنوياً استقبال 60 طالباً وطالبة وفقاً للوائح وزارة التربية والتعليم العالي في الدولة، لافتاً إلى أن كلية الطب تتميز بمناهج دراسية متقدمة ومرنة، وجوانب تطبيقية مدعومة بأحدث التقنيات وأكثرها تطوراً، لتكون قادرة على رفد سوق العمل في الدولة والمنطقة بأطباء متميزِين ومسؤولين فاعلين في المجتمع؛ والإسهام في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه القطاع الطبي ودعم منظومة الابتكار والبحث العلمي المرتبط بهذا القطاع، وهناك معايير محددة لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة والتي تعتمد بشكل أساسي على الكفاءات العلمية.







6 سنوات



ولفت الدكتور سولو مون إلى أن مدة الدراسة بالكلية 6 سنوات تتخللها في العام الأول سنة تأسيسية، كما أن التدريب العملي يبدأ منذ العام الدراسي الأول في المراكز الصحية، وفي السنتين الخامسة والسادسة يقضي الطلبة 90 % من أوقاتهم في المستشفيات لتلقي التدريب العملي، مبيناً أن الكلية لديها تعاقدات ومذكرات تفاهم مع عدد من المستشفيات البارزة في الإمارة بهدف تزويد طلبة الكلية بفرص التدريبات العملية، منها مستشفى الشيخ خليفة في عجمان ومركز خليفة للسكري والأبحاث ومستشفى أمينة في عجمان، إضافة إلى مستشفى عجمان التخصصي.





200 حالة



وأضاف إن الكلية تم تجهيزها بأفضل المعدات الطبية الحديثة، منها جهاز بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه في اكثر من 200 حالة مرضية لعرضها على الطلبة، فيقوم الجهاز في تجسيد حي بعملية التشخيص للمريض من خلال سؤاله عن الأعراض ومن ثم البدء بعملية التشخيص، ووصف العلاج المناسب، فهو يحاكي الطبيب تماماً، ويتم تدريب الطلبة مرة في الأسبوع للتعرف على حالات مرضية مختلفة، ومن الأجهزة الأخرى الحديثة التي تستخدمها الكلية جهاز التشريح، وهو عبارة عن نظارة ذكية ذات 3 أبعاد تكشف الجسم، وكافة القاعات التدريسية مزودة بسبورات ذكية ذات شاشات ذكية تعمل عن طريق اللمس ويتم إرسال المحاضرات من خلالها إلى الطلبة.

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