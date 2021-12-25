تعاون بحثي بين جامعة الشارقة وجهات حكومية وشركات

المصدر: الشارقة – البيان

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عُقد بمقر جامعة الشارقة لقاء علمي بعنوان: «المضي قدماً في أبحاث طلاب الدراسات العليا وتطبيقاتها لخدمة المجتمع»، والذي يشمل برامج الماجستير والدكتوراه، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها قسم الشؤون المجتمعية للبحث العلمي، التابع لمكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة الشارقة.



واستهدف اللقاء عرض ومناقشة فرص التعاون مع عدد من المشاركين من الجهات الحكومية والشركات الصناعية، في الموضوعات البحثية المقدمة من طلبة الماجستير والدكتوراه وتناولها لقضايا وموضوعات تُلبي احتياجات تلك الجهات وتخدم المجتمع المحلي.



بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، نقل خلالها تحيات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة ثم أشاد بالتعاون المستمر بين جامعة الشارقة والمجتمع المحلي بكل مكوناته سواء الهيئات والمؤسسات الحكومية أم القطاع الخاص وما يمثله من المشروعات الصناعية والتجارية، مؤكداً أن هذا التعاون وما يمثله من خدمة المجتمع المحلي هو من أهم أهداف خطة الجامعة الاستراتيجية.







65 بحثاً







وأضاف إن جامعة الشارقة وهي جامعة شاملة لكل التخصصات العلمية والأكاديمية التي تحتاجها أسواق العمل حالياً ومستقبلاً، حيث يدرس بالجامعة الآن أكثر من 17 ألف طالب وطالبة منهم ما يقارب 2500 باحث في برامج الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى ما تمتلكه الجامعة من معاهد ومراكز بحثية يعمل بها أكثر من 65 فريقاً بحثياً في مختلف التخصصات.



وأشار مدير الجامعة إلى وجود العديد من الفرص ومجالات التعاون المشترك مع كل قطاعات المجتمع من خلال القضايا والأفكار والموضوعات التي يتم طرحها من قبل الباحثين وطلبة الدراسات العليا، ليتم تناولها وتحليلها ودراستها واقتراح الحلول الأفضل لها حتى تعود بالنفع على المستفيدين من نتائجها.







خبرات







من جانبها رحبت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون المستمر في العديد من المجالات مع جامعة الشارقة، التي قالت إنها تمتلك العديد من الخبرات والعقول في مختلف التخصصات ومنها مجال العلوم الاجتماعية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع الجامعة أسفرت عن إجراء مجموعة من البحوث العلمية المتميزة التي تمت الاستفادة من نتائجها، وأبدت تطلعها إلى مزيد من التعاون وبصفة خاصة مع طلبة الدراسات العليا.



وأعرب الدكتور مهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالتكليف عضو المجلس التنفيذي عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الشارقة، بهدف إجراء البحوث والرسائل العلمية والتدريب من خلال برامج الدراسات العليا في الجامعة، بالإضافة إلى المشاركة في الإشراف على رسائل الدكتوراه والماجستير، وتوفير برامج تدريبية تتناول مجالات العمل الإعلامي والعلوم الاجتماعية والأسرية، مع تصميم مساقات لبعض التخصصات اللازمة للعمل في الدائرة مثل الابتكار وتنظيم المشاريع.







نماذج







وقدم الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع نبذة تعريفية عن المجالات التي تتعاون فيها الجامعة مع الجهات المختلفة، مستعرضاً بعض النماذج منها، متطلعاً إلى تعزيز ذلك التعاون والمشاركة ضمن كل الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تنظمها الجامعة.



من جانبه عرض الدكتور رأفت العوضي عميد كلية الدراسات العليا المجالات وفرص التعاون المشترك بين الكلية والشركاء من مجتمع الأعمال الصناعية والتجارية ما يمكن الاستعانة بهم في تدريس بعض أجزاء من مقررات برامج الماجستير والدكتوراه، وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية. وطرح بعض المشكلات والتحديات التي تواجهها هذه المؤسسات لتكون مشاريع رسائل الماجستير والدكتوراه، والإشراف المشترك عليها، النشر العلمي المشترك، توفير فرص في هذه المؤسسات للتدريب العلمي ولتوظيف طلبة الماجستير والدكتوراه.

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