«دليل اليوم الدراسي» يتضمن نظامي الحصص والساعات

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من خلال «دليل تحديد ساعات اليوم الدراسي» للطلبة في رياض الأطفال، عن خيارين لنظام الدوام اليومي، يهدفان إلى تعزيز البيئة التعليمية، وينسجمان مع القرار الأخير، بما يتيح للأطفال تلقي دروسهم كاملة من دون أي ضغوطات أو ترحيل مرهق للحصص والمناهج.



ويتضمن الخياران نظام الحصص التي تكون مدة كل حصة 45 دقيقة، فيما يستند الخيار الثاني إلى نظام الساعات، مع ضرورة عدم التغيير على عدد ساعات الدراسة الأسبوعية المحددة بـ 26 ساعة لهذه المرحلة، نظراً لارتباطها بالمناهج والمخرجات التعليمية للطلبة.



وبدأت المدارس والحضانات والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات، بإعادة جدولة الأيام الدراسية والحصص التعليمية داخل الفصول، منذ أعلنت دولة الإمارات عن قرارها بتعديل أيام العمل الأسبوعي إلى أربعة أيام ونصف تبدأ من يوم الإثنين إلى يوم الخميس، يتضمن ذلك نصف نهار عمل يوم الجمعة، فيما تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من الأول من يناير 2022.





تعديل



وأوضحت المؤسسة أن إدراج يوم الجمعة باعتباره نصف يوم عمل، تطلب تعديلاً على مواقيت الجدول الدراسي اليومي، حيث ينتهي الدوام في هذا اليوم الساعة 12 ظهراً، لا سيما أن دوام الطلبة يبدأ أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الثامنة صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً، فيما يبدأ يوم الجمعة من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة صباحاً.



وحدد الدليل 6 محاور عامة لمرحلة رياض الأطفال، تتضمن تطبيق التعلم التكاملي المدمج بين المواد الدراسية بواقع 26 ساعة أسبوعية، واستمرار إجمالي ساعات الدوام للمعلمين 34 ساعة ونصف الساعة خلال الأسبوع، قابل للتعديل وفق قرار ساعات العمل اليومي الجديد، بالإضافة إلى تثبيت إجمالي ساعات الدوام الكادر الإداري 36 ساعة ونصف الساعة خلال الأسبوع.



كما تضمن الدليل ضرورة تفعيل اللقاء الصباحي للطلبة وتحية العلم، مع تخصيص مدة استراحة للطلبة، لافتاً إلى ضوابط العمل التي تشمل استقبال الطلبة من الساعة السابعة والنصف، وانطلاق البرنامج التعليمي في الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة والنصف بعد الظهر، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، أما يوم الجمعة فينتهي الدوام الساعة الثانية عشرة.



كما أشار إلى الخطة الدراسية في مرحلة رياض الأطفال بما تشمله من توفير يوماً دراسياً متكاملاً، مع وضع خطط لتطبيق الأنشطة المدرسية لتحقيق المخرجات النمائية بشكل تعاوني بين معلمات المستوى الواحد، بمشاركة معلمات اللغة العربية واللغة الإنجليزية لتحقيق التكاملية ومستوى الجودة المتوقع.



التزام



ودعت المؤسسة الإدارات المدرسية إلى الالتزام بعدد الساعات الأسبوعية المحددة، حيث تكون الحلقة الأولى 35 ساعة، فيما تكون 40 ساعة للحلقتين الثانية والثالثة، مؤكدة ضرورة تحديد النموذج الأمثل لتنفيذ الخطة التدريسية، إما عن طريق الحصص أو الساعات، والأخذ بجميع الاعتبارات المطلوبة لكل نموذج.



وتطرق الدليل أيضاً إلى توزيع أنصبة المواد على الجدول الجديد، بما ينسجم مع النموذج المحدد للمدرسة، ويلبي حاجات الطلبة، مع مراعاة الاعتبارات المهمة وفق النموذج المختار، ومشاركة المواصلات لتنظيم ساعات البدء والانتهاء، والعمل على عقد لقاءات تعريفية مع أولياء أمور الطلبة حول الجدول الدراسي الجديد، وإعداد الجدول وتوزيعه ونشره على طلبة المدرسة الواحدة.



وأكدت المؤسسة أن تصميم الأدلة الإرشادية خضعت لدراسة ومراجعة دقيقة، بهدف تحقيق أغراضها الرامية إلى مساعدة الإدارات المدرسية، على تصميم جداول دراسية فاعلة وفق الحلقة الدراسية، بما يتماشى مع الخطة المدرسية المعتمدة، وينسجم مع قرار الحكومة الخاص بتغيير أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل، ويلبي حاجات الطلبة المعرفية، مع الأخذ بعين الاعتبار الموجهات المهمة في الإعداد، حيث يمكن لمدير المدرسة اختيار النموذج الأمثل لمدرسته عقب التواصل مع الشركاء، مثل المواصلات لتنظيم الخطوط المشتركة بين المدارس.

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