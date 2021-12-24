إلهام الأطفال عبر برنامج «العلوم في المنزل»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت شركة 3M «المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز MMM» برنامج العلوم في المنزل «Science at Home»، بالتعاون مع مبادرة «أندية سبت دبي»، وذلك في جناح «دبي العطاء» في «إكسبو 2020 دبي» بالتزامن مع أسبوع المعرفة والتعلم، ويركز البرنامج، الذي يدعم برامج التعليم عالي الجودة ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، على استقطاب اهتمام الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، من خلال التجارب العلمية التعليمية «افعلها بنفسك Do-It-Yourself».



وعرض الحدث، الذي شارك فيه 20 طفلاً وطفلة من مدارس مختلفة في دبي، قصصاً ملهمة من جيتانجالي راو، إحدى الناشطات الداعمات لمبادئ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والرائدان الإماراتيان الصاعدان دانة وأديب البلوشي اللذان يسهمان اليوم في دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لخلق ثقافة ابتكار واسعة النطاق.







تجربة تفاعلية



وتم تنظيم البرنامج في جناح دبي العطاء، الذي يقع في منطقة الفرص في «إكسبو 2020 دبي»، والذي يقام تحت شعار «مستقبلنا إنساني». ويرحب الجناح بالزوار من جميع الأعمار، للتمتع بتجربة تفاعلية وثرية،تأخذهم في رحلة تعليمية ملهمة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مستقبل التعليم والمهارات والعمل. وكجزء من الحدث، أتيحت للأطفال أيضاً فرصة التفاعل مباشرة مع ديما صوفي، مهندسة التطبيقات في شركة 3M، والتي استعرضت مجموعة من الرؤى حول مستقبل الوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع الجيل القادم من العلماء الطموحين وقادة هذه المجالات.



وبهذه المناسبة، قالت ميثاء علي، مصممة برامج لأندية سبت دبي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: تشكل أندية «سبت دبي» منصة مهمة لتبادل المعرفة وتعريف الطلاب بوظائف المستقبل. ويتم تنظيم ورش العمل هذه بالتعاون مع الجامعات المحلية ورواد العمل الاجتماعي والمتخصصين ممن يحملون شغفاً كبيراً، لتحفيز حب المعرفة في عقول الشباب، وإنه لأمر ملهم حقاً أن نرى حجم الطاقة والحماس لدى هؤلاء الطلاب، ونتوجه بعميق الشكر والامتنان إلى شركائنا لدعمهم مبادرة أندية سبت دبي.



ومن جانبه قال لازلو شفينجر، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة 3M: كشركة علمية، تدرك 3M أن تعليم مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أمر بالغ الأهمية لدعم العلم مستقبلاً، وأن فجوة الوصول إلى خدمات التعليم والتدريب في هذه المجالات تعتبر من أكبر التهديدات لمستقبل الابتكار، وبالتعاون مع «أندية سبت دبي»، نثق بقدرتنا على إلهام وإعداد الجيل القادم من العلماء وقادة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ولا شك في أن أسبوع المعرفة والتعلم في «إكسبو 2020 دبي»، الذي يقام بالتعاون مع «دبي العطاء»، يوفر المنصة المثلى للقيام بذلك.

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