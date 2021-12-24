«الإمارات للتعليم المدرسي» تعتمد ساعات الدوام في المدارس الوزارية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ساعات الدوام في المدارس الحكومية، وذلك وفقاً لنظام الدوام الجديد الذي اعتمدته الحكومة، ووجهت المدارس ومرحلة رياض الأطفال اتباع الإجراءات التي حددتها من خلال 3 أدلة خصصتها لمرحلة رياض الأطفال والحلقات الأولى والثانية والثالثة.

وشددت على إبقاء عدد الساعات الأسبوعية كما هي لارتباطها بالمناهج ونواتج تعلم الطلبة، بحيث تكون 26 ساعة لرياض الأطفال، و35 ساعة لطلبة الحلقة الأولى و40 ساعة للحلقتين الثانية والثالثة، مطالبة الكوادر الإدارية والتدريسية بالالتزام بمواقيت الدوام.



ووجهت إلى تعديل توقيت الجدول المدرسي اليومي وإدخال يوم الجمعة دواماً رسمياً، على أن ينتهي العمل فيه الساعة 12 ظهراً، مع منح خيار نظام الحصص الاعتيادي 45 دقيقة أو نظام الساعات 60 دقيقة وفق اعتبارات محددة تتناسب مع المدارس، مانحة المدارس فرصة إلغاء الفواصل بين الحصص ووقت الطابور الصباحي من الجدول على أن يتم استغلال الوقت لفترة الدعم الأكاديمي أو إنجاز الواجبات المدرسية.



3 أدلة



وشددت المؤسسة على اتباع الإجراءات من خلال 3 أدلة خصصتها لمرحلة رياض الأطفال والحلقتين الألى والثانية والثالثة، موضحة الإجراءات الخاصة بهذه الاعتبارات موجهة بضرورة التواصل مع محطات المواصلات بعد تحديد وقت بداية ونهاية اليوم الدراسي ليتم وضع خطط الحافلات واستثمار الحافلات في أكثر من مسار، مع إبقاء 45 دقيقة على الأقل بين المدارس المشتركة في فترة بداية ونهاية الدوام المدرسي ليتسنى للحافلات التنقل بين المدارس المشتركة.



وأفادت المؤسسة بأن الأدلة الإرشادية تم تصميمها لمساعدات الإدارات المدرسية على تصميم جداول دراسية فاعلة وفق الحلقة الدراسية بصورة تتناغم مع الخطة المدرسية المعتمدة وبما ينسجم مع قرار الحكومة الخاص بتغيير أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل.



5 خطوات



وأفردت المؤسسة في دليلها الإرشادي خطوات تصميم الجدول المدرسي، شاملاً 5 خطوات هي: الالتزام بالخطة الأكاديمية والساعات الأسبوعية لكل مرحلة، والعمل على تحديد النموذج الأمثل لتنفيذ الخطة إما عن طريق الحصص أو الساعات والأخذ بجميع الاعتبارات المطلوبة لكل نموذج، ومن الخطوات التي تطرقت لها في الدليل توزيع أنصبة المواد على الجدول الجديد بحيث يتوافق مع النموذج المحدد للمدرسة مع مراعاة الاعتبارات المهمة وفق النموذج المختار، ومشاركة المواصلات لتنظيم ساعات البدء والانتهاء، والعمل على عقد لقاءات تعريفية مع أولياء الأمور حول الجدول الدراسي الجديد.



ووفقاً للدليل يبدأ دوام الطلبة من الصف الأول وحتى الرابع وفق نموذجين الأول «أيام الاثنين إلى الخميس» من الـ 7:15 صباحاً، وينتهي عند الـ 1:35 ظهراً، والجمعة يبدأ عند الـ 7:15 وينتهي عند الـ 11 صباحاً، وفي الخيار الثاني يبدأ الدوام عند الساعة الـ 8 صباحاً وينتهي عند الـ 2.20 ظهراً، ويوم الجمعة من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 11:45، بإجمالي 35 حصة خلال الأسبوع، منها 3 حصص تعلم ذاتي.



محددات عامة



ووضعت المؤسسة محددات عامة للحلقة الأولى أهمها: مدة الحصة 45 دقيقة، بإجمالي 35 حصة، على أن تكون 32 واقعية و3 حصص ذاتية، شاملة «الفنون السمعية والبصرية، والمسرح والتربية الرياضية والتصميم والتكنولوجيا وحصة القراءة للمتعة» على أن تكون بصفة دورية. كما حددت المؤسسة مدة الاستراحات في اليوم الدراسي بـ35 دقيقة مع ترك الخيار للمدرسة في توزيعها بما يتناسب مع نظامها الداخلي على ألا تتعدى مدة الاستراحة الواحدة 20 دقيقة، مانحة المدارس فرصة إلغاء الفواصل بين الحصص ووقت الطابور الصباحي على أن يتم استغلال الوقت لفترة الدعم الأكاديمي أو إنجاز الواجبات المدرسية، ويجب أن تلتزم الكوادر العاملة والتدريسية بساعات العمل المعتمدة المقررة بـ 36 ساعة و30 دقيقة واستثمار الوقت في التخطيط والورش التدريبية ومتابعة أعمال الطلبة.



وأفرد الدليل جانباً للتعليم الذاتي غير المتزامن ويكون وفق حصص مجدولة ضمن الجدول الدراسي أو خارج المدرسة وفق مهام موجهة.



وتضمن الدليل ساعات العمل للحلقتين الثانية والثالثة في نموذج نظام الحصص، للطلبة من الصف الخامس وحتى الـ 12، حيث يبدأ البنين «الطلاب» وفقاً للنموذج الأول الدوام من الساعة الـ 7:15 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً من الاثنين إلى الخميس ويوم الجمعة من الـ 7:15 إلى الـ 10:45 صباحاً، وأما الطالبات من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 3:15 ظهراً من الاثنين إلى الخميس، والجمعة من الـ 8 صباحاً حتى الـ 11:30، بإجمالي 40 حصة منها 4 حصص تعلم ذاتي، وحددت ذات الضوابط ومنحت المساحة لإلغاء الطابور وفواصل الحصص مع التشديد على الالتزام بساعات العمل والخطة الأكاديمية، حيث يستهل المعلمون والإداريون دوامهم عند الساعة الـ 7 وحتى الساعة الـ 3 أيام «الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس»، ويكون الدوام يوم الجمعة من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 11:30، والخيار الثاني من الـ 7:30 صباحاً إلى الـ 3:50 خلال الأيام من الاثنين وحتى الخميس، ويكون الدوام يوم الجمعة من الـ7:30 إلى الـ12 ظهراً.

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