مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعتمد ساعات الدوام في المدارس الحكومية والخاصة

المصدر: دبي-نورا الأمير:

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اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ساعات الدوام في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، وفقا لنظام الدوام الجديد الذي اعتمدته حكومة الدولة، ووجهت المدارس ومرحلة رياض الأطفال إتباع الإجراءات التي حددتها من خلال ثلاثة أدلة خصصتها لمرحلة رياض الأطفال والحلقات الأولى والثانية والثالثة.

وشددت على إبقاء عدد الساعات الأسبوعية كما هي لارتباطها بالمناهج ونواتج تعلم الطلبة، بحيث تكون 26 ساعة لرياض الأطفال، و35 ساعة لطلبة الحلقة الأولى و40 ساعة للحلقتين الثانية والثالثة، مطالبة الكوادر الإدارية والتدريسية بالالتزام بمواقيت الدوام.

ووجهت إلى تعديل توقيت الجدول المدرس اليومي وإدخال يوم الجمعة دواماً رسميا، على أن ينتهي العمل فيه الساعة 12 ظهرا، مع منح خيار نظام الحصص الاعتيادي 45 دقيقة أو نظام الساعات 60 دقيقة وفق اعتبارات محددة تتناسب مع المدارس، مانحة المدارس فرصة إلغاء الفواصل بين الحصص ووقت الطابور الصباحي من الجدول على أن يتم استغلال الوقت لفترة الدعم الأكاديمي أو انجاز الواجبات المدرسية، مع توفير خيار نظام الحصص الاعتيادي 45 دقيقة أو نظام الساعات 60 دقيقة وفق اعتبارات محددة تتناسب مع المدارس.

وشددت المؤسسة على اتباع الإجراءات من خلال ثلاثة أدلة خصصتها لمرحلة رياض الأطفال والحلقات الأولى والثانية والثالثة، موضحة الإجراءات الخاصة بهذه الاعتبارات موجهة بضرورة التواصل مع محطات المواصلات بعد تحديد وقت بداية ونهاية اليوم الدراسي ليتم وضع خطط الحافلات واستثمار الحافلات في أكثر من مسار، مع إبقاء 45 دقيقة على الأقل بين المدارس المشتركة في فترة بداية ونهاية الدوام المدرسي ليتسنى للحافلات التنقل بين المدارس المشتركة.

وأفادت المؤسسة أن الأدلة الإرشادية تم تصميمها لمساعدات الإدارات المدرسية على تصميم جداول دراسية فاعلة وفق الحلقة الدراسية بصورة تتناغم مع الخطة المدرسية المعتمدة وبما ينسجم مع قرار الحكومة الخاص بتغيير أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار الموجهات الهامة في الإعداد بحيث يمكن لمدير المدرسة اختيار النموذج الأمثل لمدرسته عقب التواصل مع الشركاء كالمواصلات لتنظيم الخطوط المشتركة بين المدارس.



وأفردت المؤسسة في دليلها الإرشادي خطوات تصميم الجدول المدرسي، شاملاً خمس خطوات هي الالتزام بالخطة الأكاديمية والساعات الأسبوعية لكل مرحلة، والعمل على تحديد النموذج الأمثل لتنفيذ الخطة اما عن طريق الحصص او الساعات والاخذ بجميع الاعتبارات المطلوبة لكل نموذج، ومن الخطوات التي تطرقت لها في الدليل توزيع أنصبة المواد على الجدول الجديد بحيث يتوافق مع النموذج المحدد للمدرسة مع مراعاة الاعتبارات الهامة وفق النموذج المختار، ومشاركة المواصلات لتنظيم ساعات البدء والانتهاء، والعمل على عقد لقاءات تعريفية مع أولياء الأمور حول الجدول الدراسي الجديد مع إعداد الجدول وتوزيعه ونشره على طلبة المدرسة الواحدة.

ووفقاً للدليل يبدأ دوام الطلبة من الصف الأول وحتى الرابع وفق نموذجين الأول "أيام الاثنين إلى الخميس" الساعة السابعة والربع، وينتهي عند الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة، والجمعة يبدأ السابعة والربع وينتهي 11 صباحاً، وفي الخيار الثاني يبدأ الساعة الثامنة، وينتهي 2,20 دقيقة، ويوم الجمعة من الـ8 وحتى 11,45 دقيقة، بإجمالي 35 حصة خلال الأسبوع منها ثلاث حصص تعلم ذاتي.

ووضعت المؤسسة محددات عامة للحلقة الأولى أهمها مدة الحصة 45 دقيقة، بإجمالي 35 حصة على أن تكون 32 واقعية وثلاث حصص ذاتية، شاملة "الفنون السمعية والبصرية، والمسرح والتربية الرياضية والتصميم والتكنولوجيا وحصة القراءة للمتعة على أن تكون بصفة دورية.

كما حددت المؤسسة مدة الاستراحات في اليوم الدراسي بـ35 دقيقة مع ترك الخيار للمدرسة في توزيعها بما يتناسب مع نظامها الداخلي على ألا تتعدى مدة الاستراحة الواحدة 20 دقيقة، مانحة المدارس فرصة إلغاء الفواصل بين الحصص ووقت الطابور الصباحي على ان يتم استغلال الوقت لفترة الدعم الأكاديمي أو انجاز الواجبات المدرسية، على ان تلتزم الكوادر العاملة والتدريسية بساعات العمل المعتمدة 36 ساعة و30 دقيقة واستثمار الوقت في التخطيط والورش التدريبية ومتابعة أعمال الطلبة.

وتشمل موجهات الحلقة الأولى النموذج الثاني مواقيت الدوام من الساعة الـ7,15 الى الساعة 2,30، والجمعة تبدأ 7,15 وتنتهي الساعة 11، في التوقيت الثاني يستهل الطلبة يومهم الساعة الـ8 صباحا وينتهي 2,50 دقيقة ويوم الجمعة يبدأ الساعة الـ8 وينتهي 11,20 بأجمالي 27 ساعة تدريسية.

وحول محددات للعمل في الحلقة الأولى ركزت المؤسسة على الالتزام بالخطة الأكاديمية بواقع 6 ساعات و50 دقيقة يوميا مع الاستراحات والطابور من الاثنين الى الخميس، اما الجمعة بواقع 3 ساعات و45 دقيقة مع الطابور والاستراحة، ومنحت وفقا للدليل 40 دقيقة للاستراحة، وتركت خيار التوزيع للمدارس على ألا تتعدى مدة الاستراحة الواحدة 20 دقيقة.

كما منحت المؤسسة المدارس إمكانية إلغاء الفواصل في الحصص والطابور لغايات الاستفادة من الوقت والتزام الكوادر بالدوام الذي ينتهي للمعلمين والاداريين في النموذج الأول والثاني الساعة الثالثة لأيام الدوام الرسمي اما الجمعة للساعة 11 ونصف والكادر الإداري، فيما الخيار الثاني تتطابق مواقيت الدوام والانصراف باستثناء الكادر الإداري الذي ينتهي دوامه بالأيام العادية الساعة 3 والنصف ويوم الجمعة الساعة 12.

وأفرد الدليل جانبا للتعليم الذاتي غير المتزامن ويكون وفق حصص مجدولة ضمن الجدول الدراسي أو خارج المدرسة وفق مهام موجهة.

وتضمن الدليل ساعات العمل للحلقتين الثانية الثالثة في نموذج نظام الحصص، للطلبة من الصف الخامس وحتي الـ12، حيث يبدأ البنون (الطلاب) وفقاً للنموذج الأول من الساعة الـ7,15 الى الـ2,30 من الاثنين الى الخميس ويوم الجمعة من الـ7,15 الى 10,45 دقيقة صباحا، اما الطالبات من الثامنة وحتى الـ3,15 من الاثنين الى الخميس، والجمعة من الثامنة صباحا حتى الـ11,30، بإجمالي 40 حصة منها أربع حصص تعلم ذاتي، وحددت ذات الضوابط ومنحت المساحة لإلغاء الطابور وفواصل الحصص مع التشديد على الالتزام بساعات العمل والخطة الأكاديمية، حيث يستهل المعلمون والإداريون دوامهم الساعة ال7 وحتى ال3 أيام الاثنين- الخميس والجمعة السابعة صباحا وحتى ال11,30، والخيار الثاني 7,30 صباحا الى ال3,50 أيام الاثنين – الخميس والجمعة من الـ7,30 الى الـ12 ظهراً.

وفي نظام الساعات يباشر البنون أيام الاثنين الى الخميس من الساعة 7,15- الـ2,5، ويوم الجمعة من 7,15 الى 11، أما البنات من الثامنة صباحا وحتى 2,50 ويوم الجمعة من الثامنة حتى 11,20، بإجمالي 30 ساعة خلال الأسبوع و3 ساعات تعلم ذاتي، فيما تبدأ مواقيت العمل للمعلمين والكادر الإداري من السابعة وحتى الـ3 ظهرا ويوم الجمعة من الـ7 حتى الـ11,30، وفي الخيار الثاني من الساعة والنصف الى الـ3,30 ويوم الجمعة من الـ7,30 الى ال12 ظهرا.

وشددت على الالتزام بالخطة بواقع 30 ساعة خلال الأسبوع وبواقع 6 ساعات يومياً من الاثنين الى الخميس اما الجمعة بواقع 3 ساعات على ان تكون للتعلم الذاتي في مواد الأنشطة ومواد المجموعة ب وهي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية مطالبة بتعزيز الجانب الوطني للطلبة.

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