«جوائز حمدان التعليمية» تطلق المرحلة الثانية من برنامج التحكيم المركزي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت المرحلة الثانية من برنامج التحكيم المركزي للدورة 24 من جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز. وأشار الدكتور علي الكعبي، رئيس ومنسق عام لجان التحكيم في الجوائز، إلى أن عمليات التحكيم بدأت منذ أكتوبر الماضي، وتم استقبال 375 مشاركة تأهل منها 327 إلى برنامج التحكيم المركزي والذي ينقسم إلى مرحلتين، الأولى نظرية والثانية ميدانية، وأن التحكيم الميداني بدأ من خلال المقابلات والزيارات الميدانية الافتراضية ومن المقرر أن ينتهي خلال ديسمبر الجاري.

ويتم خلال المرحلة الثانية من برنامج التحكيم المركزي بحث الجوانب المتعلقة بالمرشحين، ويحرص البرنامج على ضمان سير مراحل الجوائز وفق أفضل المعايير العالمية.

وبدوره، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: يسرنا البدء بالمرحلة الثانية من التحكيم المركزي لجوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز. ونحرص في المؤسسة على إجراء بحث مستفيض لكل مشارك على حدة وفق معايير موحدة وبأقصى درجات الشفافية والموضوعية. ونهدف من خلال هذه الجوائز إلى دعم المنظومة التربوية وتحسين مخرجاتها، ونشر ثقافة التميز التعليمي بهدف تطوير التعليم والارتقاء بكامل مكونات العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لمواكبة المتغيرات العالمية.

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