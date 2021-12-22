ريادة الإمارات في التعليم تضاعف استقطاب الطلبة الدوليين

المصدر: دبي ــ نهى حوا

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استثمرت الإمارات بشكل فعّال في التعليم العام والتعليم العالي لتعزيز مكانتها كأبرز مراكز استقطاب تدفقات الطلبة الدوليين، وانعكس ذلك بنتائج كبيرة في تحقيق هذه الأهداف.

وفيما تمضي الدولة حالياً في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لعام 2030، أفاد تقرير أصدره الموقع الإخباري للتعليم العالي «ورن»، أن الإمارات كانت تنتهج استراتيجية تدويل فعّالة للغاية لجعلها واحدة من أبرز مراكز التعليم العابرة للحدود في العالم، وقد صنفتها دراسة أجراها المجلس الثقافي البريطاني على 38 نظاماً تعليمياً في يوليو 2017 بشكل إيجابي للغاية، وهو تصنيف أكدته الزيادة السريعة في تدفقات الطلاب ذهاباً وإياباً على مدار العقد الماضي، وتحديداً الارتفاع الحاد في تدفق الطلاب إليها.

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