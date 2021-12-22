فتح التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للجامعيين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا مركز محمد بن راشد للفضاء الطلاب الإماراتيين للتسجيل في النسخة الثامنة من «برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين» للعام 2022. ويقدّم البرنامج فرصة مميّزة وفريدة لإجراء البحوث في أحد المختبرات والمراكز العلمية الستة الرائدة الموجودة في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

تجربة

ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة الإماراتيين المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بتجربة عملية في البحث العلمي في مجال الفضاء، وذلك في أحد المراكز الرائدة في علوم الفضاء، في الإمارات والخارج.

ويخوض الطلاب هذه التجربة البحثية الصيفية التي تمتدّ لفترة شهرين، بإشراف وتوجيه الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» ونخبة من العلماء الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وذلك في أحد المواقع الستة التالية: مركز محمد بن راشد للفضاء، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين، ومختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء في جامعة كولورادو- بولدر، ومختبر علوم الفضاء في جامعة كاليفورنيا - بيركلي، وجامعة شمال أريزونا - فلاغستاف، ومختبر الأرصاد الجوية الديناميكية في جامعة السوربون - باريس.

اهتمام

وقال عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»: «يقدّم برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين، في نسخته الثامنة، فرصة جيدة للطلبة لبناء قدراتهم وصقل مواهبهم في المجالات العلمية المرتبطة بالفضاء، كما يعد حافزاً قوياً للطلاب الجامعيين من أبناء الدولة للاهتمام بعلوم الفضاء، من خلال استفادتهم من خبرات عدد من الخبراء والمختصين، فهو يجمع بين علماء متخصصين من كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا، لتدريب وتطوير وتبادل المعرفة مع الطلاب الموهوبين القادرين على قيادة قطاع الفضاء الوطني إلى المزيد من التقدم والازدهار في المستقبل، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في هذا الشأن».

وأكدت المهندسة حصة المطروشي، نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ للشؤون العلمية، أن تمكين الجيل القادم من المواهب من خلال بناء القدرات العلمية والتقنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يحتل مكانة مهمة ضمن جهود بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وخصوصاً أن دولة الإمارات تتطلع بكل طموح وتفاؤل إلى الخمسين عاماً المقبلة من النمو والتقدم.

وقالت: يسعدنا الإعلان عن الدورة الثامنة من برنامج REU 2022 التي تنطلق ضمن الجهود المستمرة لإعداد أجيال جديدة من الكوادر الوطنية الشابة القادرة على قيادة قطاع الفضاء إلى المرحلة التالية من النمو والازدهار.

ومن المقرر أن ينطلق «برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2022» بين شهري مايو وأغسطس من العام المقبل، وسيكون الطلاب ملزمين بالانخراط في دورة تدريبية، قبل انطلاق البرنامج مباشرةً، لتوفر لهم المعرفة الأساسية واللازمة في علوم وأبحاث الفضاء، وتضمن نجاح مشاركتهم.

وسيتمّ بعد ذلك تكليف هؤلاء الطلاب بمشروع بحثي أساسي، يتخلّله تحديد أهداف أسبوعية وتقديم تقارير مرحلية بالاستنتاجات، مع إعداد عرض تقديمي نهائي للفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وذلك في ختام البرنامج.

ويدعو البرنامج الطلاب الإماراتيين في سنوات الدراسة الجامعية، من المهتمين بعلوم الكواكب والفلك، الذين يدرسون مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المعروفة اختصاراً باسم STEM، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

وسوف يتم تأهيل أفضل المتقدّمين لإجراء المقابلة التي يتمّ على أساسها اختيار أفضل المرشّحين. ويجب أن يُرفق طلب التسجيل بخطاب توصية من أستاذ جامعي يشهد على مهارات الطالب ومعارفه وصفاته وخصائصه وقدراته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز