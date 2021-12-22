عيسى البستكي لـ«البيان»: جامعة دبي تواكب متطلبات السوق بتخصصات نوعية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشف الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، عن توجه الجامعة لتنويع التخصصات وتحديثها، بصورة تلبي احتياجات سوق العمل، وتواكب التطورات العلمية، وقال إنهم بانتظار الاعتماد الرسمي لعدد من البرامج الدراسية التي تتضمن درجات البكالوريوس والماجستير لطرحها في سبتمبر المقبل، مؤكداً أن إضافة البرامج التعليمية المقدمة في الجامعة «أمر حتمي» لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، لافتاً إلى «ارتفاع نسبة الطلبة المواطنين إلى أكثر من ثلثي الطاقة في الجامعة التي تصل إلى ألف طالب وطالبة».

تخصصات جديدة

وقال البستكي لـ «البيان»: «إن الاستراتيجية العامة التي تنتهجها الجامعة تستند إلى الاستمرار في إضافة البرامج التعليمية والتخصصات الجديدة والنوعية في كلياتها». وحول التخصصات الجديدة لدرجة البكالوريوس والماجستير لفت رئيس الجامعة إلى أنها تشمل التسويق الرقمي، وبرنامج اللوجستيات، وسلسلة الإمداد، والهندسة الكهربائية، وتقنية المعلومات في الأمن الإلكتروني، فيما تتضمن درجة البكالوريوس تخصص البكالوريوس في القانون، وبرنامج تقنية المعلومات في الذكاء الاصطناعي، وبرنامج هندسة الحاسوب.

وكشف البستكي أن مبنى جامعة دبي «صديق للبيئة»، وحاصل على شهادة ليد البلاتيني كأول مبنى جامعي خارج الولايات المتحدة مستدام وصديق للبيئة خالٍ من ثاني أكسيد الكربون والمواد السامة، والثاني عالمياً، وأصبح أول مبنى يحصل على شهادة ليد بالمنطقة عن فئة الأبنية المحصلة الصفرية للطاقة.

الطاقة النظيفة

وتابع: إن حقل الطاقة الشمسية في الجامعة يصل إلى 15 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني ميغا واط، مع أسطح المواقف تغطي احتياجات الجامعة، فيما توظف الكمية الفائضة لتغذية شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، مما يقود إلى صفر محصلة الطاقة وعدم احتياج البطاريات، كما يتم استخدام التنظيف الجاف عبر روبوتات، مما يجعل الحرم الجامعي توفر بعدم استخدام المياه للتنظيف.

وشدد البستكي على أهمية الطاقة الشمسية والعوائد الاقتصادية والبيئية المهمة الناتجة عن استخدامات الطاقة النظيفة، موضحاً أن المردود المادي من الناحية الاقتصادية وتغطية مختلف التكاليف تسترد في غضون 5 سنوات في المشروع الذي تقدر مدته وجدواه بـ30 سنة.

3 كليات متميزة

وقال إن الجامعة تضم 3 كليات رئيسية، كلية دبي للأعمال، وكلية القانون، وكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وتمنح درجة البكالوريوس في 8 تخصصات، تشمل الإدارة والمحاسبة، والمالية، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية، وريادة الأعمال، واللوجستيات وسلسة الإمداد، وتخصص الجمارك، فيما تمنح درجة الماجستير 5 تخصصات، هي إدارة الأعمال ، والتسويق وأعمال دولية، والقيادة وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة والمالية، وسلسلة الإمداد واللوجستيات.

4 تخصصات

أما الدكتوراه فتمنح 4 تخصصات، تتضمن الإدارة والمحاسبة والمالية وإدارة الموارد البشرية.

فيما تمنح كلية القانون الماجستير في تخصصين مزدوجين، التحكيم وحل النزاعات، وغسيل الأموال والجرائم المالية، وفي كلية الهندسة وتقنية المعلومات تمنح درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات في الأمن المعلوماتي والهندسة الكهربائية في الاتصالات، والهندسة الكهربائية في الطاقة والقوى، فيما ينضوي تحت درجة الماجستير تخصصات علوم البيانات.

تطرق الدكتور البستكي إلى أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة، لا سيما في كلية الهندسة التي تم تأسيسها قبل خمس سنوات، ونجاحها في تدشين مركز أبحاث بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث يعمل الكادر التدريسي التابع للجامعة على إجراء البحوث العلمية وتحليل البيانات في مجال علوم الفضاء، لافتاً إلى إنجاز أكثر من 50 ورقة علمية.

مركز دراسات

وكشف رئيس جامعة دبي عن وجود مركز للدراسات المستقبلية، يقوم على التحليل العلمي وبناء السيناريوهات والتعامل معها، وإيجاد الحلول استناداً إلى دراسات علمية دقيقة، كما ينضوي تحت عباءة الجامعة مركز البحث التجاري والاستشارات الذي يتعامل مع القطاع الخاص، لإيجاد حلول تجارية وتنفيذ أبحاث ميدانية وتقديم استشارات في مختلف المجالات.

دورات تدريبية

وفقاً للدكتور البستكي، توفر الجامعة دورات تدريبية تخصصية في مجالات مختلفة، من خلال مركز التطوير التنفيذي الذي يوفر دورات في 6 شهادات، إلى جانب برامج تدريبية تقدم عند الطلب كالتسويق الرقمي والمحاسبة، وتقنية البلوك شين، وبرامج أخرى يتم طرحها انسجاماً مع متطلبات السوق.

واختتم رئيس جامعة دبي بتعليقه حول نظام العمل الجديد الذي اعتمدته حكومة الإمارات، بأن الجامعة تضع ضمن مخططاتها السنوية باقة من السيناريوهات لمواجهة المتغيرات ومواكبتها، مشيراً إلى استعداداتهم وجهوزيتهم لتحويل العطلة الأسبوعية إلى يومي السبت والأحد، على أن يكون يوم الاثنين بداية الأسبوع، فيما يكون الدوام نصف يوم الجمعة «عن بعد».

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