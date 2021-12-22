تفاهم بين «التربية» و«أبوظبي للغة العربية»

المصدر: (دبي - وام)

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وقعت وزارة التربية والتعليم ومركز أبوظبي للغة العربية مذكرة تفاهم وذلك انطلاقاً من حرصهما على إقامة علاقة شراكة استراتيجية بما يكفل النهوض باللغة العربية وتطويرها بشكل مستمر وإرساء دعائم التعاون المشترك بما يضمن تحقيق التكامل بين أهدافهما.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، والدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير تعليم اللغة العربية من خلال إعداد وتنفيذ مشاريع بحثية ودراسات معنية وإصدار التقارير المتعلقة بتطوير مناهج اللغة العربية ومستقبلها في العالم العربي.

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