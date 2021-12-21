"الشارقة للتعليم الخاص" تحدد 4 إجراءات لنظام الدراسة في المدارس الخاصة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد طارق الحمادي مدير ادارة الخدمات المساندة بهيئة الشارقة للتعليم الخاص أن الهيئة قررت عدة اجراءات فيما يتعلق بنظام الدراسة في المدارس الخاصة وفقا لنظام العمل الجديد المعمول به في الشارقة، أولاها، يحق للمدارس الخاصة زيادة مدة اليوم الدراسي وتعديل جداولها الدراسية ومدة الحصة كما تراه مناسبا وبما يحقق متطلبات المنهج الدراسي المتبع دون تقليل عدد الحصص المقررة لكل مادة دراسية، والاجراء الثاني يحق للمدارس الخاصة اضافة 3 ساعات أسبوعيا حدا اقصى لتطبيق نظام التعلم (عن بعد) بعد نهاية اليوم الدراسي بما يتناسب مع أهداف ومتطلبات المنهاج الدراسي، ثالثا يحق للمدارس الخاصة زيادة اسبوع عمل حدا اقصى على عدد أيام السنة الأكاديمية الحالية بنهاية العام، أما من خلال تحويل أسبوع الاجازة المرن الممنوح لإدارة المدارس في التقويم المدرسي المعتمد الى أيام دراسية أو تمديد السنة الدراسية، والاجراء الرابع والأخير أن تلتزم المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري بالجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة بشأن التقييم والامتحانات فقط ويحق لها تطبيق ما يتناسب من الاجراءات المدرجة على تعديل الجداول الدراسية للسنة الاكاديمية .



10 مناهج

جاء ذلك خلال مداخلة له ظهر اليوم عبر برنامج البث المباشر من اذاعة الشارقة والذي أكد خلاله أنه يحق لإدارات المدارس الخاصة في الشارقة تطبيق أحد أو عدد من الاجراءات حسب ما تراه كل مدرسة مناسبا من خلال تعديل جداولها الزمنية نسبة لاختلاف المناهج والتي تبلغ 10 مناهج، منها الوزاري والبريطاني والهندي والأمريكي وخلافها، وطاقة العمل بها بما يتناسب مع خصوصيتها ومتطلبات مناهجها الدراسية، لافتا الى أن ذلك يأتي بعد قرار المجلس التنفيذي القاضي بتحديد 4 ايام للعمل في الدوائر الحكومية بالشارقة و3 أيام عطلة، الجمعة والسبت والاحد.



اجتماع

وتوجه الحمادي بالشكر الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة على مكرمته بتقليل عدد ايام الدوام وزيادة أيام الاجازات للمدارس ايمانا من سموه بأهمية الاسرة وقضاء أطول وقت معها، مبينا أنه بناء على ذلك النظام الجديد اجتمعت الهيئة مع ممثلي المدارس الخاصة والمدراء في الشارقة وتم خلاله الاطلاع على متطلبات المناهج الدراسية المختلفة لأن هناك أكثر من عشرة مناهج مختلفة، منها مناهج عديدة ومتنوعة وكل منها له ساعات تمدرس محددة واعتمادات اكاديمية معينة، ولضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم وجيد مثل ما هو موجود لتحديد آلية تطبيق العمل وفقا للنظام الجديد 4 ايام عمل أسبوعية بنفس دوام موظفي دوائر حكومة الشارقة من الاثنين الى الخميس و3 أيام عطلة الجمعة والسبت والاحد، لضمان انتقال سلس خلال العام الدراسي الحالي ولتطبيق القرار الجديد، لافتا في الوقت ذاته الى أن تلك القرارات تم اتخاذها بعد التشاور مع ادارات المدارس والخبراء، كما يحق لكل مدرسة تطبيق ما تراه مناسبا من تلك الاجراءات التي اعتمدتها الهيئة.

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