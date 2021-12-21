«الإمارات للتنمية الاجتماعية» تطلق المعسكر الشتوي لطلاب المدارس

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة المعسكر الشتوي لطلاب المدارس، بالتزامن مع إجازة الفصل الدراسي الأول، خلال الفترة الصباحية من 19 وحتى 30 ديسمبر الجاري، والذي يستهدف الفئات العمرية من 8 إلى 18 عاماً.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات: إن المخيم يعد واحداً من أهم الأنشطة، التي تسعى الجمعية من خلاله إلى استثمار طاقات الطلبة والطالبات المشاركين، واكتشاف المتميزين منهم، إلى جانب تمكينهم من العمل بروح الفريق، وضمان الحصول على عطلة شتوية ممتعة، من خلال تقديم العديد من الفعاليات وورش العمل، التي يتم عقدها بشكل حضوري، حيث تتنوع الدورات التدريبية ما بين الرسم والأشغال اليدوية والحساب الذهني، وبرمجة «الويب» ومهارات المستقبل، وفن كتابة القصة القصيرة المصورة، بالإضافة للرحلة الترفيهية لأهم مواقع الدولة.

وأضاف: حرصنا على تصميم برامج المخيم لتنمية مهارات المشاركين من جيل المستقبل لبناء قدراتهم، وتطوير مهاراتهم في المجالات العلمية والعملية، التي تتماشى مع التوجهات المستقبلية للدولة، وذلك ضمن توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة بالاستثمار في الإنسان، وباعتبار الفئات المشاركة ركيزة صناعة المستقبل والمحرك الرئيسي لمسيرة التنمية التي تسعى لها الدولة.

وأشار إلى أن المخيم يستهدف زيادة الوعي بين الفئات المشاركة حول طرق التعامل مع الحرائق وكيفية تجنبها ومتطلبات الصحة والسلامة، التي تقدمها الإدارة العامة للدفاع المدني والشرطة المجتمعية في رأس الخيمة، بالإضافة لتقديم برامج تثقيفية، تتضمن ورش عمل فنية وعلمية.

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