حميد مجول لـ«البيان»: 113 برنامجاً معتمداً في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة لـ«البيان»: أن البرامج المعتمدة بالجامعة حالياً يبلغ عددها 113 برنامجاً، منها 16 في مجال الدكتوراه و39 في درجة الماجستير و3 دبلوم عال بعد البكالوريوس و55 بدرجة البكالوريوس، كما تم مؤخراً اعتماد 3 برامج، وهي: برنامج ماجستير القيادة في التعليم العالي، وبرنامج ماجستير الطاقة المتجددة وبكالوريوس اللغة الفرنسية، كما أن عدد الطلبة الدارسين بالجامعة يبلغ 17 ألفاً و300 طالب وطالبة موزعين على مختلف البرامج والتخصصات، لافتاً إلى أن الدراسة لفصل الربيع ستبدأ في يناير المقبل.

وأضاف: أن إدارة الجامعة ستستمر في تنفيذ التطوير الأكاديمي للعام 2021 ـ 2022، حيث تبدأ الدراسة لفصل الربيع في الـ10 من يناير 2022، كما سيتم توزيع الجدول الدراسي بما يسمح بتدريس المساقات على مدار 4 أيام، كما سيمنح الطلبة وهيئة أعضاء التدريس 3 أيام عطلة، وبالتالي لن يتأثر الجدول الدراسي الحالي، لأن المعمول به حالياً هو طرح المساقات على 4 أيام، حيث إن يوم الخميس يفرغ أعضاء هيئة التدريس للبحث العلمي وللمناقشات، كما سوف تستمر أنشطة التعلم الذاتي والأنشطة اللاصفية كما هو معتاد، إضافة إلى تنفيذ الأنشطة الداعمة والمصاحبة «عن بعد» لضمان التغطية الشاملة الصفية واللاصفية والتدريس السلس والشامل، مبيناً أنه قد يمتد اليوم الأكاديمي من 8 صباحاً إلى 5 مساءً، ومن الممكن أن تستمر الدراسة إلى 8 مساءً، كما هو تالحال مع الدراسات العليا.

وأردف: وفقاً للنظام الجديد ستدرس الدراسات الإكلينيكية بالحرم الجامعي، كما أن الطلبة سوف يداومون في مواقع التدريب الإكلينيكية حسب ساعات ونظام العمل خلال أيام التدريس الـ4، كما سوف تستمر الجامعة بالتنسيق مع الشركاء في مواقع التدريب المختلفة بما يضمن تحقيق أفضل المخرجات، إضافة إلى أن العمل سيستمر في مستشفى الأسنان وفقاً لمتطلبات وقواعد الرعاية الصحية واحتياجات المرضى، مبيناً أنه بالنسبة لكليتي الطب وطب الأسنان سيستمر العمل فيهما على مدار 4 أيام مع ضمان التمثيل الأمثل لاستراتيجيات التعلم الخاصة بالكليتين وتحقيق مخرجاتهما، كما سيتم عقد جلسات التعلم المبني على المجموعات وهي من طرق التدريس الحديثة والمهارات الإكلينيكية للسنوات الـ3 الأولى في الحرم الجامعي بما هو مخطط له بناء على استراتيجيات التعلم.

ولفت إلى أنه بالنسبة لأفرع الجامعة سيتم اتباع ذات الطرق المطبقة في الفرع الرئيسي بالجامعة، كما تستمر الأنشطة البحثية كما هو معتاد بأن تكون كافة المختبرات متاحة ومفتوحة للباحثين طوال الوقت وعلى مدار العام عدا الجمعة، كما أن المكتبات الجامعية مفتوحة طوال 6 أيام، والمرافق الرياضية تفتح أبوابها خلال أيام العمل على أن يكون ذلك من 9 صباحاً وحتى 10 مساءً.

بالأرقام

وأوضح الدكتور مجول: أن الجامعة حالياً يدرس بها 17 ألفاً و265 طالباً وطالبة في مختلف المساقات، منهم 2700 لدرجة الماجستير والدكتوراه و2650 طلبة فروع الجامعة الثلاثة، كما أن عدد الإداريين والفنيين ومساعدي البحث والإكلينيكيين والباحثين ما بعد الدكتوراه بلغ 1600، وعدد الأكاديميين من العلماء والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بلغ 700، مثمناً قرار المجلس التنفيذي بالشارقة القاضي بجعل العطلة الأسبوعية 3 أيام والدوام 4 أيام.

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