4 طالبات بجامعة الإمارات يطلقن تطبيقاً لـ«حساسية الطعام»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أطلقت 4 طالبات يدرسن في كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات وهن: حور الشهياري، ومريم الصريدي، ومريم الدهماني، وشوق البريكي، مشروع تخرجهن المشترك، والذي استغرق عاماً كاملاً من العمل الحثيث، وهو عبارة عن تطبيق هاتفي ذكي يستهدف المصابين بأمراض مزمنة، الذين لا تناسبهم كل الأنواع من الأطعمة الموجودة في المطاعم، ويأتي التطبيق ليسمح لهم بإدخال أنواع قيود الطعام التي لديهم حساسية منها، خصيصاً عندما تكون هذه الأطعمة موجودة داخل الوجبات كما هو الحال في المطاعم.

مشروع تخرج

وقالت الطالبة حور الشهياري: مشروع تخرجنا عبارة عن تطبيق هاتفي أطلقنا عليه اسم «فليكس ايتر»، يهدف إلى تمكين زبائن المطاعم من معرفة إمكاناتهم لطلب وتناول وجبة ما، نظراً لقيود الطعام لكل زبون.

وأضافت: كما أن التطبيق يخدم جميع المستخدمين وزوار المطاعم المتوفرة في التطبيق، حيث يمكنهم إدخال أنواع قيود الطعام التي لديهم حساسية منها، أو أمراض مزمنة كالأنيميا والسكري، التي تحد الأفراد من تناول أصناف معينة من الطعام، خصيصاً عندما تكون هذه الأطعمة موجودة داخل الوجبات، كما هو الحال في المطاعم.

ومن جانبها، أوضحت شوق البريكي: إن تطبيق «فليكس ايتر» يمكن المطاعم وزبائنها من الدخول إلى التطبيق وتوجيه المستخدم نحو الاستخدام الصائب للتطبيق، والحرص على سلامتهم وتصنيف الوجبات، وما إن كانت تحتوي الأطعمة على مكونات تؤثر على صحة المستخدم أم لا، تحافظ على سلامة المستخدم من التعرض لتأثيرات سلبية من الطعام، الذي يتم تناوله في المطاعم.

وأشارت مريم الدهماني إلى أن الهدف من المشروع هو توعية المطاعم بأهمية وجود هذه المعلومات، للحفاظ على سلامة الزوار من خلال توفير المعلومات المطلوبة لكل زائر دون المساس بسرية وحقوق الوصفات لكل وجبة في المطعم.

وقالت مريم الصريدي: حتماً نفتخر بأننا طالبات جامعة الإمارات، التي تدعم طلابها وطالباتها دائماً على إطلاق وتنفيذ أحدث الابتكارات التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية.

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