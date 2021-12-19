أحمد بن سعيد يشهد تخريج طلبة الجامعة البريطانية بدبي

المصدر: دبي -وام

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احتفلت الجامعة البريطانية في دبي تحت رعاية وحضور رئيسها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات، بتخريج الفوجين الخامس عشر والسادس عشر من خريجيها حملة درجة الدكتوراه والماجستير وذلك في حديقة زعبيل بدبي. حضر الحفل سيمون بيني، القنصل العام في السفارة البريطانية في دبي، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وموظفو الجامعة، وأهل وأصدقاء الخريجين.

ولأسباب تتعلق بجائحة كوفيد 19 لم تتمكن الجامعة البريطانية في دبي من إقامة حفل 2020، لذلك تخرج هذا العام أكثر من 350 طالب دراسات عليا، حيث حضر 200 خريج منهم الحفل بما في ذلك 57 على مستوى الدكتوراه.

ورحب مدير الجامعة الدكتور عبد الله الشامسي بالخريجين وأهاليهم وضيوفهم، منوهاً أن هذا التخرج يأتي في عام مميز للغاية بالنسبة لنا جميعاً حيث نحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبهذه المناسبة نتذكر ونقدر الجهود التي بذلها قادتنا المؤسسون، وخاصة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، إلى جانب حكام الإمارات الذين جعلوا حلم الاتحاد حقيقة.

وأضاف: لقد مر علينا عامان صعبان، ومع ذلك فقد بذل طلابنا الجهد الإضافي اللازم لتلبية جميع متطلبات دراستهم، ويجب أن يفخروا بأنفسهم وبالمهارات التي طوروها والمعرفة التي اكتسبوها. وتحدثت الدكتورة خولة الشحي خريجة دكتوراه في التربية وعبدالله الصوري الزعابي خريج ماجستير التربية نيابة عن الخريجين.

تطوير

تساهم الجامعة البريطانية في دبي في نظام التعليم العالي في دولة الإمارات من خلال تطوير قدرات بحثية متطورة في التخصصات الرئيسية، وتقدم أعلى مستوى تنافسي دولي للتعليم المبني على الأبحاث، كما تلعب دورًا رائدًا في تحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة في المنطقة وخارجها.

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