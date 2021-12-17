الجامعة القاسمية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

المصدر: الشارقة – البيان

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نظمت الجامعة القاسمية ممثلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانيّة ندوة لغوية علمية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر في كلّ عام بعنوان «اللغة العربية والتواصل الحضاري»، بمشاركة الدكتور صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر الشقيقة، والدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة عضو مجلس أمناء الجامعة القاسمية، ومحمد خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور حسن الملخ القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية فيها، وقد أدار الندوة بعد السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقراءة آي من القرآن الكريم؛ الدكتور عمر أبو نواس من قسم اللغة العربية وآدابها؛ إذ قدّم للندوة بتبيين عناية الجامعة القاسمية باللغة العربية.



تقنيات



ثم تحدث الدكتور صالح بلعيد في كلمته المسجلة عبر تقنيات التواصل المرئي عن دور اللغة العربية في التواصل الحضاري في الحضارة العربية الإسلامية، فذكر أنها قد أسهمت في توثيق المنجزات الحضارية للحضارة العربية الإسلامية على مدار عدة قرون في علوم الفلك والهندسة والفيزياء والفلسفة والاجتماع والطب وغيرها، فدخلت مصطلحاتها في كثير من العلوم الحديثة، وهي قادرة بمؤهلاتها وإمكاناتها، لتكون العلوم في العصر الحديث.

وأوضح الدكتور محمد صافي المستغانمي في كلمته بالندوة أن الاحتفال هذا العام له طبيعة خاصة تقترن بصدور المعجم التاريخيّ للغة العربيّة؛ ليكون إنجازاً حضارياً وثقافياً وعلمياً ولغوياً لجهود إمارة الشارقة في الحفاظ على لغة الضاد وتوثيق تاريخها الثرى، بمشاركة عدد كبير من العلماء ذوي الاختصاص، الذين أعطوا من وقتهم وعقلهم وجهدهم ما يليق باللغة العربيّة الشريفة، مستمدّين العزيمة والدعم والرعاية من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للنهوض باللغة العربية، والارتقاء بها وخدمتها والحفاظ عليها ببدء إصدار المعجم التاريخي للغة العربية، ليكون معجماً تاريخياً في حضارة كلماتها.

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