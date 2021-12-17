جامعة الإمارات تموّل مشروعاً بحثياً يواكب أهداف التنمية

المصدر: العين - البيان

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أعلنت جامعة الإمارات عن تمويل ‏‎56‎‏ مشروعاً بحثياً متصلاً بأهداف ‏التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التدريس، الباحثين، ‏وطلبة التعليم الجامعي والدراسات العليا، حيث شارك ‏‎254‎‏ ‏طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة وستبدأ هذه ‏المشاريع البحثية في يناير ‏‎2022‎‏.‏

وأشار الدكتور أحمد مراد – النائب المشارك ‏للبحث العلمي في جامعة الإمارات «بأن الجامعة حريصة ‏على تعزيز ارتباطها وتفاعلها البناء مع المجتمع وذلك من ‏خلال تشجيع المبادرات ذات صلة من خلال تنفيذ مشاريع ‏واقعية تهتم بالأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، فيما ‏يخص التعليم الجيد، الصحة الجيدة، والرفاهية التامة، ‏الطاقة النظيفة، المياه النظيفة، الصناعة والابتكار والبنية ‏التحتية وغيرها من المشاريع التي تسهم في خدمة ‏البشرية». ‏

وأوضح النائب المشارك للبحث العلمي بأن الهدف من ‏برنامج الأبحاث الخاص بأهداف الأمم المتحدة للتنمية ‏المستدامة هو زيادة وعي طلاب الجامعة والمجتمع اتجاه ‏هذه الأهداف (‏SDGs‏) من خلال توفير المنح البحثية ‏والموارد اللازمة لاختبار وتنفيذ الأفكار البحثية لإيجاد ‏حلول شاملة ومستدامة بإشراف أعضاء هيئة التدريس ‏بالجامعة، وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز قيمة العطاء ‏للمجتمع من خلال المساهمة في إيجاد حلول مجتمعية ‏بطريقة علمية وابتكارية تبرز دور الطالب في خدمة ‏مجتمعه في القضايا البيئية الملحة. ويهدف مكتب النائب ‏المشارك للبحث العلمي في بناء وتعزيز مهارات البحث ‏العلمي لدى الطالب الجامعي باعتبار البحث من المهارات ‏المستقبلية المهمة في التنمية والتطور.‏

كما أوضح بأن المشاريع ‏البحثية وعددها ‏‎56‎‏ توزعت على ‏‎31‎‏ مشروعاً بحثياً ‏تدعم من خلاله الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية ‏المستدامة المرتبطة «بالمدن والمناطق المستدامة»، وهو ما ‏يعادل ‏‎55.4%‎‏ من مجموع المشاريع البحثية الممولة، ‏بالإضافة إلى أنه تم تمويل عشرة مشاريع بحثية تدعم ‏الهدف الثاني المتصل «بالقضاء على الجوع»، وأيضاً تم ‏تمويل ثمانية مشاريع بحثية تدعم الهدف الأول وهو ‏‏«القضاء التام على الفقر» وسبعة مشاريع أخرى تدعم ‏الهدف الرابع عشر والمعني «بالحياة تحت الماء».

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