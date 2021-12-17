فريق «أمريكية الإمارات» يتميز في مسابقة الأمن السيبراني

المصدر: دبي ـ البيان

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اختير الطالب أحمد حسام الدين عطاالله المنتسب إلى الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE في كلية الحاسب الآلي – تخصص بكالوريوس العلوم في أمن الشبكات من جانب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، رئيساً للمهندسين في المسابقة الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط حول الأمن السيبراني، واحتضنتها منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأقامتها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة على هامش مؤتمر HACK@ ضمن فعاليات «موسم الرياض».

واستمرت المسابقة ثلاثة أيام، وسط حضور عشرات الآلاف من المهتمين بملف الأمن السيبراني، حيث خرجت بصورة مشرفة، وكان لطالب الجامعة الأمريكية في الإمارات أحمد حسام الدين عطاالله بصمة واضحة خلال الفعالية، حيث أظهر بكفاءته حجم المهارات والخبرات التي يمتلكها طلاب الجامعة في مختلف التخصصات، وقدرتهم على حسم المنافسات لصالحهم.

وكان انبثق عن مؤتمر HACK@ مسابقة «التقط العلم» و«باج باونتي»، المعروفة باسم (منصة مكافآت الثغرات)، والاثنتان في الأمن السيبراني، وشاركت فيهما العديد من الفرق والأشخاص من مختلف بلدان العالم، وتم اختبار مهاراتهم في مجال الاختراق الأخلاقي، ووصلت قيمة الجوائز الممنوحة للفائزين إلى مليون ريال سعودي.

وتتعاظم قيمة التكريم المعنوي والمستحق لطالب الجامعة الأمريكية بالإمارات، المشارك في تنظيم المسابقة، وترؤس مهندسيها، من كون فعاليات مؤتمر HACK@ أضخم فعالية أمن سيبراني خلال عام 2021.

وشارك الطالب أحمد حسام الدين عطاالله وفريقه، في تنظيم هذا الحدث الضخم، الذي حظي بمشاركة وإشادة وسائل الإعلام الدولية وكبار الشخصيات المحلية والعالمية، ونجح الفريق بلمساته البارعة، في خروج المسابقة بصورة مثالية نالت إعجاب كل المشاركين.

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