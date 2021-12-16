جامعة الشارقة تحافظ على تقدمها في التصنيف العالمي للجامعات "يو اي جرين متريك"

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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حافظت جامعة الشارقة على المركز الأول على مستوى الدولة للعام الخامس على التوالي ضمن التصنيف العالمي للجامعات يو اي جرين متريك "UI Green Metric" والذي يعمل على تصنيف وتقييم الجامعات على مستوى العالم في مجالات التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة واستجابتها الفعالة لمواجهة أزمة (كوفيد ــ19)، وذلك بحسب الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة ، والذي اكد أنها تبوأت في هذا الجانب المرتبة الأولى على مستوى الدولة والمركز 119 على مستوى جامعات العالم.



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وأوضح الدكتور مجول بأن جامعة الشارقة حافظت على المرتبة الأولى على مستوى الدولة للعام الخامس على التوالي والمركز 119 على مستوى جامعات العالم بتقدم 75 مرتبة عالمية مقارنة بالعام الماضي، كما احتلت الجامعة المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبة السادسة على مستوى العالم العربي، بالإضافة إلى أنها تبوأت مراتب متقدمة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا في 3 معايير أساسية، حيث جاءت في المرتبة السابعة عالميا في فئة البنية التحتية ومدى ملاءمة المرافق والمنشآت وفعالية استجابتها لمواجهة أزمة كورونا من توافر أدوات التعقيم في أنحاء الحرم الجامعي ومدى السلامة والأمن، كما احتلت المرتبة 21 عالميا في مجال الإدارة الفعالة للمياه، وتحقيق جميع مؤشرات القياس بنسبة 100%، وتبوأت المرتبة 69 في مجال التعليم والبحث العلمي في مجال الاستدامة.



ترجمة

وأضاف الدكتور حميد النعيمي أن ما حققته الجامعة من تقدم للعام الخامس على التوالي هو ترجمة واضحة لاهتمامها بمجالات التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة، والحد من تلوث الهواء، وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة من خلال خفض استهلاك الطاقة وحوسبة العمليات التعليمية والإدارية لتقليل الاستهلاك الورقي، ولذلك تعمل الجامعة من خلال مكتب الاستدامة على رفع الوعي لدى الطلبة حول الاستدامة وكيفية معالجة المشاكل البيئة التي لها تأثير بالغ الضرر على الشعوب، وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات العديدة التي تقيمها الجامعة خلال العام الأكاديمي، ويشارك ويتفاعل معها الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية داخل الجامعة وخارجها من خلال عدد كبير من مجموعات ودوائر الاستدامة والتي تعمل بدورها على تنفيذ ودمج مفهوم الاستدامة في كل جانب من جوانب الحياة داخل الجامعة.



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