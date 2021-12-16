سلطان القاسمي يفتتح مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم

المصدر: الشارقة- وام

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم، وذلك في المدينة الجامعية بالشارقة. وتفضل سموه فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري لمبنى الأكاديمية، كما تفضل سموه بإعلان افتتاح أكاديمية الشارقة للتعليم قائلاً: «بسم الله، وعلى بركة الله، نفتتح أكاديمية الشارقة للتعليم. بالتوفيق إن شاء الله لأبنائنا وبناتنا الذين سيتخرجون من هذه الأكاديمية. وشكراً لجميع من أسهم فيها».

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشاهد سموه بعدها عرضاً مرئياً تناول رؤية الأكاديمية ورسالتها ومدى إسهامها في تحقيق نقلة نوعية في التعليم عبر تدريب المعلمين، وفق أحدث الأنظمة العالمية، وتعزيز تعليم الطلبة بتخريج جيل من المعلمين والمعلمات، وذلك عبر ثلاث دوائر تتكامل، لتصبح دائرة واحدة لتحقيق تعليم متميز يستمر مدى الحياة، يتماشى مع أهداف إمارة الشارقة في تنمية المجتمع.

وشاهد سموه والحضور عرضاً قدمته طالبات المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي، جسّد تقدير الطلبة للمعلم ودوره في المجتمع، ومكانته المرموقة بين طلابه، والاحترام والتبجيل، الذي يُحظى به امتناناً لما يقوم به من تأهيل وتعليم الأجيال والحرص على تعليمهم وتربيتهم.

من جانبها قدمت ماريان نيسلا سفيرة جمهورية فنلندا لدى دولة الإمارات كلمة نقلت فيها تحيات الحكومة الفنلندية إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

اتفاقية

وعقب نهاية حفل الافتتاح شهد صاحب السمو حاكم الشارقة توقيع اتفاقية تعاون بين أكاديمية الشارقة للتعليم، وجامعة هلسنكي الفنلندية، التي وقعها كل من: الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، والدكتورة هنا سنلمان نائب رئيس جامعة هلسنكي.

شكر

قدمت الدكتورة ساري ليندبلوم مديرة جامعة هلسنكي، في رسالة مرئية، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على ثقة الإمارة واختيار الجامعة للتعاون في مجالات التعليم وإعداد المعلمين، وهو أحد المجالات الهامة، التي تضمن نجاح التجربة التعليمية، التي تحظى باهتمام كبير في إمارة الشارقة.

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