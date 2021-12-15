كليات التقنية العليا تتعاون مع «حكومة 01» لدعم مجالات الابتكار وصناعة المحتوى الرقمي والتدريب المهني

المصدر: دبي - البيان

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وقعت كليات التقنية العليا اتفاقية تعاون مع حكومة 01، بهدف استكشاف إمكانيات التعاون في مجالات الابتكار وصناعة المحتوى الرقمي والتدريب المهني.

وقع الاتفاقية كل من البروفيسور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور سعيد الظاهري الشريك المؤسس في حكومة 01، بحضور مسؤولين من الطرفين.

وقد اتفق الطرفان على التعاون في مجال مختبرات الابتكار، وتعزيز استفادة الطلبة والموظفين من منصات حكومة01 للابتكار الحكومي، وتطوير ونشر المحتوى الرقمي في مجال الابتكار وإدارة الأعمال، وتقديم برامج تدريبية مشتركة وعقد مؤتمرات وورش عمل تتعلق بالابتكار في التعليم العالي والتحول الرقمي وغيرها، كما تتيح الاتفاقية للطرفان مناقشة فرص تعاون أخرى وفق الأنشطة والاهتمامات المستقبلية.

وبهذه المناسبة ذكر البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا أهمية بناء شراكات لتعزيز التحول الرقمي المؤسسي للكليات على المستويين الإداري والتعليمي، خاصة أن الكليات أحدثت نقلة نوعية مشهودة في هذا المجال منذ تحولها للتعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا واعتمادها بعد ذلك التعليم الهجين الذي يجمع ما بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، مشيراً إلى أن حكومة 01 تمثل واحدة من الجهات التي تعمل بشكل متميز في مجال بناء القدرات ودعم التحول الرقمي للمؤسسات وإثراء المحتوى الرقمي العربي في مجال الابتكار الحكومي، وهناك فرص عديدة للتعاون معها في ظل وجود رؤية واضحة للكليات في بناء مستقبل معتمد على التكنولوجيا المتقدمة واستثمارها بالشكل الأمثل في العملية التعليمية وفي تمكين الشباب من تلك التقنيات المتقدمة.

وأضاف البروفيسور الشامسي، أن التعاون مع حكومة 01 سيكون من خلال استثمار خبراتهم على مستوى الابتكار والمختبرات الافتراضية واعداد المحتوى الرقمي بما يدعم التعليم التطبيقي بالكليات وكذلك برنامج «تطوير الشركات الناشئة» الذي تعمل من خلاله الكليات على تبني الأفكار والمشاريع الطلابية المبتكرة وتطويرها ودعمها الى أن تصبح شركات ناشئة، بالإضافة الى ما سيوفره هذا التعاون من فرص التدريب على مهارات وتكنولوجيا المستقبل للطلبة والموظفين من خلال منصات حكومة 01 التي تعمل على اثراء ثقافة الابتكار وتعزيزها لدى الأفراد والمؤسسات.

وقال الدكتور سعيد الظاهري الشريك المؤسس في حكومة 01: سُعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع كليات التقنية العليا والتي تمثل نموذجاً للتعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص من أجل تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتوقيت الاتفاقية يعكس جدية المؤسستين بالمساهمة في تصميم الخمسين عاماً القادمة من مسيرة دولة الإمارات وكذلك مستقبل ما بعد جائحة كوفيد.

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