وزيرة التعليم في جمهورية إستونيا يزور جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، لينا كرسنا، وزيرة التعليم والبحث في جمهورية إستونيا، يرافقها يان رينهولد سفير جمهورية إستونيا لدى الدولة، وآنو نورما، المدير العام لمجلس البحوث بإستونيا، ووفد أكاديمي ضم رؤساء أربع جامعات وعدداً من المسؤولين عن المعاهد والكليات الأكاديمية المختلفة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك مع جامعة الشارقة في عدد من المجالات العلمية والبحثية والعلوم الإنسانية.

تعاون

ورحب مدير الجامعة بالوزيرة والسفير والوفد المرافق، مؤكداً أن جامعة الشارقة ترحب بكافة أنواع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية في جمهورية إستونيا، ثم عرض نبذة عن جامعة الشارقة وما حققته إلى جانب برامجها في الدراسات العليا وتحدث عن تصنيف الجامعة طبقاً لأحدث التصنيفات العالمية، وأنها صنفت طبقاً لتقييم مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2022 ضمن أفضل 450 جامعة على مستوى العالم، والأولى على مستوى الدولة في مجال علوم الحاسوب وعلاقتها بالتخصصات الأخرى.

تعاون

من جانبها أعربت وزيرة التعليم والبحث عن سعادتها والوفد المرافق لها بزيارة جامعة الشارقة، كونها ذات سمعة جيدة على المستوى الدولي.

وأوضحت أن الوفد المرافق يضم أربع مديرين لجامعات متميزة في إستونيا، الأمر الذي قالت إنه يشير إلى العديد من المجالات التعاون المشتركة بين جامعة الشارقة وجامعات إستونيا لبدء تعاون أكاديمي مثمر ولا سيما في مجالات علوم الفضاء والفلك والمدن الذكية والعلوم الطبية والطب التشخيصي، مؤكدة أهمية التعاون الأكاديمي بين المؤسسات العلمية المختلفة لإيجاد الحلول والأفكار لخدمة المجتمع.

البحث العلمي

من جانبه عرض الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا جهود الجامعة في المجال البحثي، وقدم نبذة عن الخطة الخمسية الاستراتيجية للجامعة ذات الصلة بالبحث العلمي والدراسات العليا، والتعاون الدولي بين الجامعة والمؤسسات العلمية الدولية، ثم تحدث الأستاذ الدكتور أحمد الشماع، عميد كلية الهندسة.

والأستاذ الدكتور ديما الجمالي، عميدة كلية إدارة الأعمال، والدكتور طارق مرابطين، مدير مكتب العلاقات الدولية، عن كليات الجامعة والبرامج التي تطرحها والموضوعات البحثية، التي من الممكن التعاون فيها مستقبلاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز