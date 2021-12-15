«إمداد» تطلق حملة للتوعية بالاستدامة في 500 مدرسة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، أن مبادراتها لتثقيف جيل الشباب بأهمية الاستدامة تنتشر اليوم في 500 مدرسة في مختلف أنحاء الإمارات، واستفاد منها هذا العام حوالي 50,000 طالب وذلك في إنجازٍ جديدٍ يتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وعلامة فارقة في جهود المجموعة لتعزيز الوعي حول إعادة التدوير وفصل النفايات من المصدر، لدعم جهود تقليل النفايات بالدولة.

ويأتي تحقيق «إمداد» هذا الإنجاز عبر ثلاثة برامج توعوية ممثلةً في برنامج «بیئتي» للتثقیف البیئي والهادف إلى تعزيز الوعي بين جيل الشباب بضرورة فصل النفايات وإعادة تدويرها، وحملة التوعية بالمحافظة على البيئة «إنفايروكير» وحملة «البيئة من أجل أطفال أصحاء» لتعزيز الإدارة المسؤولة للنفايات.

وقال جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد: «أهنئ فريقنا على جهودهم الكبيرة لمساعدة «إمداد» على تحقيق هدف رائع في «عام الخمسين». تشكّل مبادراتنا لتحفيز المشاركة المجتمعية في أنشطة إعادة التدوير وفصل النفايات من المصدر وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد جزءاً لا يتجزأ من جهودنا لدعم هدف الإمارات المتمثل في الوصول إلى صافٍ صفري بحلول عام 2050 وتقليل طمر النفايات بنسبة 75%. نحن على ثقة من أن مبادراتنا ستمكّن شباب الدولة والمنطقة من إحداث تغيير إيجابي يضمن الاستدامة البيئية على المدى الأطول».

وفي إطار برنامج التوعية قامت فرق «إمداد» زيارات لعدة مدارس بدبي، قدمت من خلالها تنويراً بأهمية حماية البيئة والتنمية المستدامة.

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