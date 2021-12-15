تكريم الحاصلين على براءات الاختراع من جامعة الإمارات
قام معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، صباح أمس بتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب الحاصلين على جوائز من الجامعة لتسجيل ابتكاراتهم في مكتب براءات الاختراع الدولي.
وقال نسيبة مخاطباً الفائزين بالجوائز: «براءات الاختراع هي ثمرة المعرفة والتقنية الأصيلة. ومن المعلوم أن العمل الذي يتم تسجيله له غاية فريدة وقيمة مميزة على مستوى العالم. يثبت نجاحكم في الحصول على براءة اختراع استيفاء المعيار الدولي لخبراتكم وأبحاثكم وابتكاراتكم. لقد تم اختياركم لتلقي جائزة عن عملكم على أساس تنافسي، من بين 24 مرشحاً في الجامعة.
تهدف الجائزة التنافسية إلى تحفيز جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب. وأنتم الآن بمثابة نموذج يحتذى به للآخرين، مما يدل على إمكانية أن نتائج العمل البحثي يمكن أن يكون لها قيمة عملية، وأهمية وطنية ودولية.
قفزات
أشار الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، إلى القفزات الكبيرة التي حققتها جامعة الإمارات العربية المتحدة في دعم تطوير البحث والابتكار الحاصل على براءات اختراع من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في السنوات الأخيرة. وقال: «إن 40 من أصل 200 براءة اختراع التي ذكرها الرئيس الأعلى قد تم تسجيلها في عام 2021».