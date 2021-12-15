تكريم الحاصلين على براءات الاختراع من جامعة الإمارات

المصدر: العين - البيان

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قام معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، صباح أمس بتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ‏الحاصلين على جوائز من الجامعة لتسجيل ابتكاراتهم ‏في مكتب براءات الاختراع الدولي.

وقال نسيبة مخاطباً ‏الفائزين بالجوائز: «براءات الاختراع هي ثمرة ‏المعرفة والتقنية الأصيلة. ومن المعلوم أن العمل الذي يتم ‏تسجيله له غاية فريدة وقيمة مميزة على مستوى العالم. ‏يثبت نجاحكم في الحصول على براءة اختراع استيفاء ‏المعيار الدولي لخبراتكم وأبحاثكم وابتكاراتكم. لقد تم ‏اختياركم لتلقي جائزة عن عملكم على أساس تنافسي، ‏من بين 24 مرشحاً في الجامعة.

تهدف الجائزة ‏التنافسية إلى تحفيز جهود أعضاء هيئة التدريس ‏والباحثين والطلاب. وأنتم الآن بمثابة نموذج يحتذى به ‏للآخرين، مما يدل على إمكانية أن نتائج العمل البحثي يمكن أن يكون لها قيمة عملية، وأهمية وطنية ‏ودولية.

قفزات

أشار الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك ‏للبحث العلمي، إلى القفزات الكبيرة التي حققتها جامعة ‏الإمارات العربية المتحدة في دعم تطوير البحث ‏والابتكار الحاصل على براءات اختراع من قبل ‏أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في السنوات ‏الأخيرة. وقال: «إن 40 من أصل 200 براءة ‏اختراع التي ذكرها الرئيس الأعلى قد تم تسجيلها في ‏عام 2021».

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